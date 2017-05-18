Широко разрекламированное соглашение между операторами и Национальной комиссией по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) о проведении конкурса на 4G выглядит малополезным с точки зрения интересов общества. Вместо того, чтобы обеспечить покрытие всей территории страны сетями мобильного широкополосного доступа, операторы будут вынуждены дублировать уже существующие 3G-сети.

В нынешней Украине доступность современных цифровых продуктов и услуг драматически различается для городской и сельской местности. Если жители миллионников наслаждаются гигабитными подключениями и услугами электронного правительства, в сельской местности безраздельно господствуют медленные сети мобильного интернета на основе технологий второго поколения. Как результат, около 25% населения страны не имеет даже физического доступа к возможностям информационного общества. Эта диспропорция составляет существо т.н. «цифрового разрыва» для Украины и ключевой вызов в сфере регулирования телекоммуникаций.

Украина очень запоздала с внедрение современных технологий мобильного широкополосного доступа (ШПД). В соседних Молдове и России 3G-технологии стали доступны в 2008 году. В Беларуси это произошло позже всех, в 2010. Украинская «Большая тройка» получила 3G-лицензии весной 2015 и начала коммерческую эксплуатацию в середине 2015 года. На сегодняшний день сетями мобильного ШПД на основе технологий третьего поколения покрыты только 18% территории страны.

Дальнейшее расширение сталкивается с технологическими ограничениями. В мобильной связи могут использоваться несколько диапазонов радиочастот. Чем больше частота, тем меньше проникающая способность радиосигнала и площадь покрытия одной базовой станции. Базовая станция, использующая диапазон 1800 МГц, покрывает вдвое меньшую площадь по сравнению с 900 МГц. Для диапазона частот 2100 МГц этот показатель ещё на 25% меньше. Чем меньше площадь покрытия одной базовой станции, тем больше их необходимо построить, тем выше издержки бизнеса и сроки возврата инвестиций.

Почему 900 МГц?

Эффективность покрытия сельской местности

в разных диапазонах частот

Диапазон частот, МГц Доступные технологии Площадь покрытия в пригороде, км2 2600 4G 1,3 — 1,9 2100 3G 3,2 1800 3G, 4G 4,2 900 3G, 4G 9,2

К сожалению, недавно анонсированный запуск в Украине 4G-технологий ничуть не приблизит страну к решению этой наболевшей проблемы. Государство навязало операторам мобильной связи малоэффективные и очень затратные решения. Для охвата территории важны не столько поколение технологий (3G или 4G), сколько используемые диапазоны частот. А с этим до сих пор большая проблема.

В 2014 году «большая тройка» в составе Киевстар, Vodafone и lifecell получила возможность использовать для 3G частоты в диапазоне 2100 МГц, экономически наименее привлекательном из всех возможных для таких технологий. Лицензии, которые должны получить операторы в конце 2017, дадут им право строить 4G-сети в диапазонах 1800 и 2600 МГц Это позволит несколько расширить существующее покрытие за счёт использования диапазона 1800 МГц, но не существенно. Абсолютное большинство базовых станций, использующих диапазон 1800 МГц, расположены в городах, поэтому 4G-сети окажутся «заперты» в пределах крупных населённых пунктов, как и 3G.

Другой аспект проблемы связан с деньгами. Правительство заявляет о своём намерении получить за 4G-лицензии 7 миллиардов гривен. Операторы не смогут использовать эти средства для улучшения существующего покрытия. Более того, развёртывание 4G-сетей потребует инвестиций в строительство новых базовых станций, оборудование для них и т.п. А ведь украинские операторы всё ещё далеки от возврата инвестиций в строительство 3G-сетей.

На сегодняшний день лучшее решение проблемы цифрового разрыва — это использовать диапазон 900 МГц. Использование этого диапазона даст возможность обеспечить общенациональный охват мобильным широкополосным доступом к Интернет. Абсолютное большинство базовых станций украинских операторов уже использует эти частоты. Как следствие, операторы смогут задействовать существующую инфраструктуру — вышки, каналы передачи данных, оборудование базовых станций.

Почему 900 МГц?

Охват территории Украины сетями 900 МГц и 2,1 ГГц

Крайне важно то, что такое решение потребует намного меньше времени и средств. Достаточно развязать операторам руки, дать им возможность использовать любые удобные им технологии в рамках уже предоставленных государством частот. Этот принцип, известный как «технологическая нейтральность», является общепринятым в ЕС. Используя данный принцип, европейские операторы обеспечивают общенациональное покрытие 3G и 4G-сетей. На сегодняшний день свыше 240 операторов в более чем 120 странах предоставляют 3G и 4G-услуги, используя диапазон 900 МГц.

Как минимум один из украинских операторов, Киевстар, имеет всё необходимое для развёртывания общенациональной 3G-сети. Компания декларирует, что для этого ей понадобится всего лишь один год. В результате 3G-сеть покроет 88% территории, на которой проживает 98% населения страны. Единственным условием Киевстар называет введение режима технологической нейтральности для диапазона 900 МГц.

Конкуренты Киевстар указывают на чрезмерную концентрацию в руках Киевстар частот, что ставит компанию в привилегированное положение. В 2009 году в результате поглощения Украинских Радиосистем (ТМ Билайн) Киевстар сосредоточил около половины всех частот в диапазоне 900 МГц. Как результат, компания имеет значительное преимущество перед конкурентами. Со своей стороны, компания декларирует готовность отказаться от части частот и уменьшить таким образом свой отрыв от конкурентов.

В свою очередь у правительства имеются различные механизмы для защиты конкуренции. Например, оно может инициировать перераспределение частот между компаниями, предложив Киевстар адекватную компенсацию. Прецедентом является соглашение о запуске 4G, которым предусмотрена выставление на конкурс части 1800 МГц частот, принадлежащих Киевстар и Vodafone. Другим способом может стать внедрение национального роуминга, т.е. возможности обслуживаться в сети чужого оператора. Данный механизм существует во многих странах как инструмент жизнеобеспечения в чрезвычайных обстоятельствах — перебоев в сети, стихийных бедствий и т.п.

Экономические и общественные выгоды от появления общенационального широкополосного доступа к Интернет намного превосходят даже появление безвизового режима с ЕС. Такой шаг непосредственно затронет абсолютное большинство жителей страны. Все пользователи смартфонов, хотя бы эпизодически выезжающие за пределы городов, вся сельская молодёжь, все экономически активные жители сельской местности, все они получат зримые, ощутимые, значимые для них возможности. Возможность быть на связи с родственниками, друзьями и деловыми партнёрами. Возможность пользоваться электронными услугами государственных и муниципальных органов. Возможность учиться и зарабатывать деньги в бескрайней Всемирной Сети.

Относительно быстрое и эффективное решение неприлично затянувшейся проблемы повсеместного доступа к благам современной цивилизации не только обеспечит президенту и правительству симпатии значительной части населения. Доходы от услуг 3G в общенациональном масштабе позволят операторам мобильной связи аккумулировать достаточно ресурсов для развития четвёртого поколения. Взаимно поддерживая и усиливая друг друга, спрос на услуги сетей мобильной связи третьего и четвёртого поколений обеспечат устойчивость и быстрый рост индустрии в целом.

На сегодняшний день проникновение 4G-устройство в Украине всё ещё не превышает 10% так что даже в городах новые возможности будут доступны незначительному меньшинству. Для сравнения 70% от общего числа абонентов мобильной связи используют её для выхода в Интернет. Свыше 95% этих устройств поддерживают 3G технологии в диапазоне 900 МГЦ.

Сейчас мяч находится на стороне правительства. Ему необходимо, наконец, определить свои приоритеты. В своих выступлениях представители власти называют то поступления в бюджет, то технологическое развитие страны, то защиту конкуренции. Однако появление мобильного широкополосного доступа на всей территории страны выглядит намного более эффективным способом решить стоящие перед страной задачи. Переход к очередному, четвёртому, поколению технологий не может и не должен отменять задачу создания общенационального покрытия сетями скоростного доступа к Интернет.