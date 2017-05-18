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Network cable / Сетевой кабель / Интернет

Агентство Viavi Solutions выпустило обновлённую версию издания «Gigabit Monitor» — наглядную базу данных, которая отображает существующие и проектируемые сети гигабитного интернета по всему миру. Анализ показывает, что сегодня во всём мире доступ к Интернету на скорости в один гигабит имеет 219 миллионов человек, что составляет примерно 3% от всего населения планеты. В настоящее время по всему миру существует 603 интернет-сети со скоростью доступа в 1 гигабит, что на 72% выше, чем было в июне 2016.

«Gigabit Monitor» — это web-инструмент, предназначенный для демонстрации текущей ситуации с проникновением сетей гигабитного Интернета на основе данных, полученных из открытых источников. Это живая база данных, которая регулярно обновляется на основе объявлений о запуске новых сетей и отзывов пользователей. Сайт был кардинально переработан с момента запуска в 2016 году, и теперь содержит, кроме всего прочего, прогнозы охвата населения, давая более чёткую картинку касательно расширения гигабитного Интернета в мире. Следующая информация основана на анализе указанных данных.

США могут похвастаться наиболее высоким количеством пользователей, имеющих доступ к гигабитному Интернету (56,4 миллиона), при этом покрытие составляет 17% от всего населения страны. При этом Сингапур имеет наибольшую долю граждан, имеющих доступ к гигабитному Интернету – она составляет 95%. Южная Корея занимает второе место по доступности гигабитного Интернета (46,7 миллиона пользователей, что составляет 93% населения страны).

91% от общего количества сетей гигабитного доступа в Интернет составляют оптико-волоконные сети (что, в общем-то, не удивительно). На долю сотовых операторов приходится 3,65 таких сетей, 5,26% составляют гибридные волоконно-коаксиальные сети, и менее 1% получает доступ к гигабитному Интернету через WiFi. Однако, с учётом ожидаемого в ближайшем будущем массового запуска LTE и 5G сетей можно смело прогнозировать значительное увеличение доли сотовых операторов в общем количестве сетей гигабитного доступа. Это отображено в отчёте «Текущие 5G тесты» от Viavi, из которого следует, что 25 мобильных операторов в настоящее время проводят лабораторные тесты 5G, а 12 из них уже по слухам перешли к «полевым» испытаниям.

Обновление «Gigabit Monitor» позволяет отображать динамически обновляемые инфографики, демонстрирующие текущую ситуацию с охватом гигабитного интернета в 40 странах, где он сегодня доступен. Профиль гигабитного Интернета по каждой стране отображает прогнозируемый охват населения, место в глобальном рейтинге, сроки запусков конкретных гигабитных сетей и список местных провайдеров, предоставляющих доступ в Интернет на гигабитной скорости.

«2016 год стал поворотной точкой в развитии гигабитных сетей, когда во многих городах по всему миру гигабитный Интернет стал доступен практически любому жителю, — говорит технический директор Viavi Solutions Самех Ямани.- Тем не менее, гигабитная революция не прекращается и в 2017 году. По мере увеличения пропускной способности каналов растёт и аппетит пользователей. Аналогично разработчики новых бизнес-моделей быстро научились пользоваться преимуществом более широких каналов, мы это, в частности, наблюдаем в виде роста предложений платформ потокового видео и аудио, наблюдаемого в последнее время. В будущем, я думаю, подобная ситуация повторится в развитии секторов виртуальной и дополненной реальности, а также Интернета вещей».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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