В июне в Киеве состоится Глобальный Саммит по Кибербезопасности

В контексте последней кибератаки, жертвами которой только 12 мая стали 200 тысяч устройств по меньшей мере в 150 странах, новость о проведении в Киеве Первого Глобального саммита по кибербезопасности выводит Украину в лидеры на мировой арене борьбы с такими угрозами.



Global Cybersecurity Summit 2017 (#GCS17) пройдет 14-16 июня в столичном КВЦ «Парковый» при поддержке СБУ, Национального банка Украины, Совета Национальной безопасности и обороны, Министерства экономического развития и торговли Украины, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Саммит соберет более сотни специалистов и экспертов мирового уровня в области кибербезопасности и защиты информации. Представители власти и бизнеса, некоммерческих организаций и государственных учреждений смогут ознакомиться с передовыми технологиями в этой сфере.

«Украина неспроста выбрана площадкой для Глобального Саммита по Кибербезопасности, который в середине июня впервые будет проводиться в Киеве. И дело не только в том, что страна является донором талантов и технических специалистов как для США, так и всего мира. Ключевой причиной является ее соседство с Россией, одним из самых активных игроков, участвующих в кибервойнах нового поколения, — пишет американское издание Daily Dot. — РФ подозревают в серии крупных кибератак по всему миру, и Украина несколько раз становилось их объектом».

«В конце 2015 года примерно четверть миллиона жителей Украины оказались отрезаны от электричества в результате внешнего проникновения в систему. Это стало поворотным моментом для индустрии кибербезопасности в сфере интернет-технологий», — говорит Сьюзен Сполдинг, экс-заместитель секретаря по вопросам Национальной обороны и директор программ Департамента Национальной безопасности США, ссылаясь на кибератаку, которую приписывают российским хакерам.

Сьюзен Сполдинг, которая также является одним из спикеров саммита, называя конкретную цифру, напоминает о масштабах проблемы, с которой столкнулся цивилизованный мир.

«Кроме угрозы для электросетей, водоснабжения и других систем инфраструктуры, уже к 2020 году мы получим более 50 миллиардов устройств, подключенных к Интернету. Каждое из них может быть объектом для кибератаки», — прогнозирует Сполдинг.

По словам экс-заместителя секретаря по вопросам Национальной обороны США, угроза безопасности индустрии «Интернета вещей» (IoT) может нанести удар рядовым интернет-пользователям, бизнесу, промышленности и государственным учреждениям. Недостаточная безопасность IoT-устройств за последние годы привела к ряду неприятных инцидентов. Например, итогом DDoS-атаки на ключевого интернет-провайдера Dyn стало отключение миллионов пользователей от таких онлайн-сервисов, как Twitter, Netflix и PayPal.

«Независимо от того, нравится нам это или нет, мы живем в растущем мире подключенных к интернету устройств и сетей, которые являются постоянными объектами для онлайн-зондирования, вторжения, шпионажа, кражи данных и даже разрушения», — говорит д-р Грегори Майклесидис, директор Security Awareness Lab LLC, который выступит на #GCS17.

Спикеры GCS17:

Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря США с 2014 по 2017 гг. и бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 гг.

Мэтт Олсен, соучредитель и президент компании IronNet Cybersecurity, экс-директор Национального центра по борьбе с терроризмом США. В прошлом главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности США.

Сьюзен Сполдинг, экс-заместитель секретаря по вопросам Национальной обороны и директор программ Департамента национальной безопасности США.

Кристофер Кирхофф, партнер в DIUX – офисе Пентагона в Силиконовой Долине, экс-директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности США.

Аджит Гаддам, главный архитектор безопасности в VISA, Inc.

Маниш Гупта, основатель и исполнительный директор компании ShiftLeft, бывший руководитель службы безопасности компании FireEye.

Грегори Майклидис, директор Security Awareness Lab LLC.

Панельные дискуссии:

Создание нового поколения кибер профессионалов;

Новый мир в сфере IoT (интернет вещей);

Искусственный интеллект и машинное обучение;

Безопасное голосование: выборы в эпоху цифровых технологий;

Сотрудничество и взаимообмен информации об угрозах;

Растущие тренды в области автоматизации и безопасности приложений;

От киберобразования до независимых исследований;

Шифрование будущего.

Партнеры GCS17:

Торгово-промышленная палата Украины;

Американская торговая палата Украины;

Ассоциация «Информационные технологии Украины»;

Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины»;

Всеукраинская Ассоциация «Информационная безопасность и информационные технологии»;

Hi-Tech Office Украина.

Global Cybersecurity Summit 2017 (GCS17)

КВЦ «Парковый» (Киев, Парковая дорога, 16-а)

14-16 июня 2017г.

Больше о GCS17 на сайте: www.gcs17.com

Контакты:

VIP-билеты, спонсорские пакеты, партнерство, доп. информация: info@gcs17.org

Тел: +38 (067) 375-76-37; +38 (95) 356-99-69

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