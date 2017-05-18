Использование 3D-печати для производства спутников связи становится обыденным делом

Техники компании Thales Alenia Space из города Канны, Франция, отправили в космос уже 79 изготовленных подобным образом деталей внутри таких спутников, как Telkom 3S или недавно запущенный Koreasat-7.

Все эти детали были изготовлены с применением технологии 3D-печати «Аддитивное производство». Помимо этого, компания Thales изготовила около 350 полимерных трубчатых стоек, используемых в спутниках. В компании утверждают, что из 79 деталей, 47 имеют различную конструкцию и используются в вышеупомянутых спутниках, где они выполняют 13 различных функций (некоторые из этих деталей представляют собой вариации конструкции для определённой функции). Трубчатые стойки изготовлены из полимера и являются идентичными; на каждом из десяти запущенных в космос спутников, изготовленных с использованием данной технологии, используется по 35 таких стоек.

Как отмечают в Thales, данная история началась два года тому, в апреле 2015 года, когда на орбиту в составе спутника TurkmenAlem/MonacoSat была отправлена первая алюминиевая антенная стойка, изготовленная методом 3D-печати. С тех пор на всех производимых компанией спутниках связи устанавливаются лёгкие, изготовленные методом 3D-печати, антенные стойки и арматура отражателя.

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В середине января 2017 года успешный запуск в космос первых спутников Iridium NEXT ознаменовал собой отправку компанией Thales Alenia Space на орбиту первых спутников с трубчатыми стойками систем двигателей, что стало первым случаем применения в аэрокосмической отрасли технологии термопластического аддитивного производства.

«Компания Thales Alenia Space планирует применять эту технологию для производства всё более и более крупных деталей, что станет настоящим прорывом в сфере создания спутников. Наши основные усилия в данной сфере направлены на интеграцию различных функций в одну деталь – речь идёт о механических, термальных и радио-частотных функциях, – объясняет менеджер Отдела разработки аддитивных технологий производства в Thales Alenia Space Флоренс Монрендон. – Задача состоит не столько в процессе проектирования, сколько в технике производства как таковой».

Аддитивное производство несёт в себе реальные преимущества для космических продуктов. К примеру, оно позволяет проектировать и создавать цельные структуры, в отличие от традиционного подхода к производству, которые предусматривает сборку конструкции из нескольких отдельных частей. Результатом является значительное снижение веса, а также экономия средств. Трубчатая стойка является идеальной иллюстрацией возможности замены нескольких частей цельной структурой благодаря применению технологии аддитивного производства, а также внедрению новых функций, – добавляют в Thales.

Аддитивное производство также даёт большую свободу дизайнерских решений и отсутствие необходимости в механической обработке, что делает его идеальной технологией для производства сложных деталей – с изгибами, отверстиями и пустотами – которые производятся разово или в виде небольших серий.

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