Компания Netflix планирует подготовить и выпустить новый телесериал, снятый по мотивам саги «Ведьмак» – серии из восьми романов Анджея Сапковского, которые в своё время вдохновили компанию CD Projekt Red на создание невероятно популярных ролевых игр. Об этом сообщает издание Deadline.

Сам Сапковский, который не получает ни копейки от продажи упомянутых выше игр, в случае с сериалом выступит в роли творческого консультанта.

«Я очень рад тому факту, что в Netflix планируют осуществить адаптацию моих произведений, – объясняет Сапковский, – При этом они обещают сохранить сюжетные линии и тематику романов, над написанием которых я работал более тридцати лет».

Томас Багински, выступавший в качестве режиссёра вступительного видео ко всем трём играм из серии «Ведьмак», а также тизера к игре «Cyberpunk 2077», будет режиссёром по меньшей мере одной из серий сезона.

Пока ещё неизвестно, какие именно конкретные истории из саги лягут в основу сериала.

Исполнительные продюсеры Шон Дэниэл и Джейсон Браун («Пространство») говорят: «Сага о Ведьмаке рассказывает читателям о необычной семье, члены которой вместе сражаются за правду в мире, полном опасностей. Герои саги оригинальны, обаятельны и постоянно удивляют, и мы с нетерпением ждём возможности оживить их на платформе Netflix, которая является идеальным пространством для инновационного повествования».

В создании сериала примет участие также польская компания Platige Image, работающая в сфере продакшн и разработке визуальных эффектов.

Исполнительные продюсеры, Томас Багински и Ярек Савко, подчёркивают, что подтексты книги не будут потеряны в процессе адаптации: «В этих книгах присутствует нравственная и интеллектуальная глубина, которая выходит за рамки жанра. Это истории о сегодняшнем дне и сегодняшних проблемах, скрытые под маской фантастики. Это история о нас, о чудовищах и героях, живущих в наших сердцах».

На данный момент нет информации ни о дате выхода сериала, ни о проведении кастинга, ни о прочих планах режиссёров.

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