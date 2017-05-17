«Киевстар», Vodafone и lifecell начинают блокировать доступ к российским web-ресурсам

Телеком-операторы «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell начинают технические мероприятия по ограничению услуг предоставления доступа к ресурсам российских компаний, оказавшихся в санкционном списке. Об этом говорится в совместном пресс-релизе операторов, копией которого располагает редакция Mediasat.

«Сообщаем, что с сегодняшнего дня вступил в силу Указ Президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно данному Указу телеком-операторы должны приостановить оказание услуг доступа к ряду web-ресурсов, в частности социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru, и других. Выполняя требования Указа, с сегодняшнего дня телеком-операторы начинают технические мероприятия по ограничению услуг предоставления доступа к указанным web-сайтам», – говорится в сообщении.

Пользователи Facebook уже сообщают о том, что не могут открыть сайты в 3G:

Полный перечень запрещенных интернет-ресурсов доступен на портале Президента Украины.

Что говорит телеком-отрасль в Facebook о блокировке доступа украинским пользователям к российским ресурсам читайте в этом материале.

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