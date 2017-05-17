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Патентный брокер начал продажу базовых патентов, связанных со стандартом HEVC

Борис Скуратовский
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hevc

В ICAP Patent Brokerage объявили о начале продаж портфеля патентов, связанных с технологией высокоэффективного кодирования видео (HEVC). При этом 10 из 17 зарегистрированных патентов, входящих в пакет, являются базовыми патентами стандарта (SEP-патентами).

Выставленный на продажу портфель патентов с приоритетной датой 2010 описывает системы, методы и инструменты, необходимые для кодирования векторов движения в рамках видео-кодека, позволяющего использовать несколько опорных изображений. Среди 17 входящих в портфель патентов и заявок на патенты, 10 являются базовыми патентами стандарта (SEP-патентами) и получили официальную регистрацию в рамках программы MPEG-LA HEVC («Пул HEVC»). Из 10 SEP-патентов пять являются американскими и пять – корейскими.

«Покупатели получать редкую возможность доступа к ценному портфелю патентов технологии, признанной во всём мире в качестве отраслевого стандарта», – говорит старший вице-президент ICAP Patent Brokerage Пол Грико.

По состоянию на сегодняшний день данный портфель получил 6,5 балла в качестве лицензиата Пула HEVC. Семь оставшихся патентов и заявок на патенты (среди которых пять являются корейскими, а ещё два – заявками, ожидающими утверждения) пройдут оценку в июне 2017 года и, как ожидается, принесут на Пуле HEVC ещё 2,5 балла по итогам 2017 календарного года. В USPTO ожидают подачи ещё четырёх отдельных заявок на получение патента, которые могут принести ещё 3 балла (что, в общей сложности, выльется в 12 баллов по итогам 2019 года).

Стандарт высокоэффективного кодирования видео (HEVC) считают приемником нынешнего стандарта H.264/MPEG-4, получившего широкое признание во всём мире. При этом HEVC сможет на 50% сэкономить требования к используемому битрейту и обеспечит компрессию данных в масштабе 1000:1. Технология HEVC предназначена для компрессии видео нового поколения, а также для использования в дисплеях для HD- и UHD-телевидения (включая стандарты 4K и 8K) и системах съёмки контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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