Компания DIVAN.TV подписала контракт на трансляцию двух известных во всем мире каналов: CNN и Cartoon Network. Новостной и мультипликационный каналы уже доступны на видеосервисе пользователям пакетов «Оптимальный», «Престижный», «VIP» и «Детский».

Cartoon Network является одним из самых крупных телеканалов для детской аудитории. В одном месте собраны не только самые современные мультфильмы, но и всеми любимые картины, такие как «Том и Джери», «Скуби Ду» и многие другие. При этом библиотека Cartoon Network постоянно обновляется.

CNN (Cable News Network — Кабельная Новостная Сеть) – всемирно известный телеканал. Компания CNN первой в мире предложила формат 24-часового вещания новостей и по сегодняшний день считается одним из лучших телеканалов в своей сфере, с многомиллионной аудиторией по всему миру.

«Мы постоянно стремимся добавлять в трансляцию новые каналы, тем самым расширяя аудиторию DIVAN.TV. Говоря о таких каналах, как CNN и Cartoon Network, то для нас это не малое достижение. Мы считаем, что доступ к таким телеканалам с мировым именем должен быть у каждого человека, идущего в ногу со временем», – говорит Аркадий Канюка, генеральный директор DIVAN.TV.

Напомним, в апреле DIVAN.TV провёл работы по улучшению качества потокового изображения.

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