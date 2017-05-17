Вчера указом Президента №133 от 15 мая 2017 года запретили интернет провайдерам предоставлять доступ к сайтам Mail.ru, VK.com, OK.RU и ресурсам «Yandex». Реализовать это решение на практике не так и просто.
Mediasat собрал наиболее интересные высказывания представителей телеком-индустрии о скандальном запрете.
По поводу запрета Яндекса, Одноклассников, итд.Как обычно, у этого решения двойное дно.С одной стороны, вероятно и по…
Posted by Serge Sergeev on Dienstag, 16. Mai 2017
С точки зрения информ войны попытка блокировать вк — капитуляция с поднятыми руками !1. Мы признали что путин молодец …
Posted by Alexandr Olshanskiy on Dienstag, 16. Mai 2017
Оператор, а не интернет-провайдер, NetAssist LLC указывает на неточность формулировки документа.
Наши клиенты могут быть спокойны: мы ничего блочить не обязаны. Так как не являемся Интернет-провайдером.P.S. Петя, пока тебе пишут указы эти долбоёбы-троешники — Вконтактик может спать спокойно! 😀
Posted by Max Tulyev on Dienstag, 16. Mai 2017
Катерина Коберник, заместитель директора Департамента новостей «1+1 медиа», считает, что этот запрет ничем не отличается от запрета российских каналов.
Диктатура заразительна. Можно сколько угодно называть цензуру санкциями или другими словами, но суть от этого не меняетс…
Posted by Artur Orujaliev on Dienstag, 16. Mai 2017
Член Нацсовета Валентин Коваль считает реакцию провайдеров показательной.
Обычно говорят, "весна покажет, кто где…" А вот сейчас все эти истерики про "всё пропало" показывают, сколько народу п…
Posted by Valentyn Koval on Dienstag, 16. Mai 2017
Тут я трохи менш емоційно й більш докладно пояснюю свою позицію щодо блокування російських соцмереж. І мушу сказати, що …
Posted by Otar Dovzhenko on Dienstag, 16. Mai 2017
Второй день наблюдаю митинги защиты "либеральной" общественности в адрес полностью подконтрольной ФСБ Вконтакте и…
Posted by Taras Berezovets on Mittwoch, 17. Mai 2017
Вчера весь день наблюдал за тем, как бурно обсуждается указ президента о запрете российских IT-продуктов. Пытался найти …
Posted by Alexander Kardakov on Mittwoch, 17. Mai 2017
Кто говорил, что с 1С проблем не будет, тот ошибался. Сотрудники СБУ настоятельно рекомендуют избавиться от программы.
Posted by Александра Томашевская on Mittwoch, 17. Mai 2017
Я реально не розумію як дорослі і розумні люди не можуть добровільно відмовитися від сервісів юридичних компаній, що є п…
Posted by Ігор Розкладай on Mittwoch, 17. Mai 2017
У меня тут созрел такой вопрос, а попадают ли приложения компаний из санкционного списка в украинских магазинах Google и…
Posted by Мариан Ивасюк on Dienstag, 16. Mai 2017
Настало время ахуительных историй для тех, кто против запрета российских ресурсов. Но вы ведь все равно мне не поверите…
Posted by Дима Копий on Mittwoch, 17. Mai 2017
Коментар для ВВС:"Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформполітики, експерт ГО "Інформаційна безпека":Наскільки я …
Posted by Tetiana Popova on Dienstag, 16. Mai 2017
Колись давно Шотландія могла бути незалежною, але англійці скористалися чварами між кланами і пообіцяли знаті суттєві пр…
Posted by Volodymyr Ariev on Dienstag, 16. Mai 2017
Оскільки, я так би мовити був одним з безпосередніх учасників дії, спрямованої на деокупацію нашого інформпростору, дума…
Posted by Mykhailo Makaruk on Dienstag, 16. Mai 2017
Шутки отрасли.
не смог сделать ссылку на коммент, поэтому делюсь такчестно (с)пёр
Posted by Oleh Hura on Dienstag, 16. Mai 2017
Posted by Sergey Lapchinski on Dienstag, 16. Mai 2017
Posted by Dmitriy Pavlov on Dienstag, 16. Mai 2017
Когда я стану диктатором, то еще Facebook отменю. И все наконец вернутся к работе.
Posted by Yuri Krainiak on Dienstag, 16. Mai 2017