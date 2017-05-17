Наши клиенты могут быть спокойны: мы ничего блочить не обязаны. Так как не являемся Интернет-провайдером.P.S. Петя, пока тебе пишут указы эти долбоёбы-троешники — Вконтактик может спать спокойно! 😀

Posted by Max Tulyev on Dienstag, 16. Mai 2017