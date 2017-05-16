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Исследование: расходы на использование видеосервисов в 2017 году составят $314 млрд

Борис Скуратовский
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По данным Gartner, услуги платного телевидения являются самым крупным сегментом расходов, который продолжает расти, и в 2017 году будет составлять 90% от общего рынка или же 282 миллиона долларов.

Расходы на потребительские видео-услуги в 2017 году достигнут отметки в 314 миллиардов долларов, что на 4,2% выше показателей 2016 года. Об этом сообщили в исследовательском агентстве Gartner.

Согласно данным Gartner, услуги платного телевидения являются самым крупным сегментом расходов, который продолжает увеличиваться и в 2017 году должен достигнуть отметки в 282 миллиона долларов, что составляет 90% от всего рынка.

Помимо этого, в отчёте упоминается запуск услуг линейного телевидения в сети Интернет в Индии и странах Ближнего Востока, а также ожидаемый запуск подобных услуг в других регионах к 2018 году.

«По нашим расчётам, продолжающееся снижение цен даст возможность к 2020 году присоединиться через службы интернет-телевидения к аудитории платного телевидения одному миллиону домохозяйств, расположенных в развивающихся странах», – говорит старший аналитик отдела исследований в Gartner Фернандо Элизалде.

По прогнозам экспертов, в 2017 году развивающиеся страны Азиатско-тихоокеанского региона (20,8%), а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (17,4%) продемонстрируют наибольший рост расходов конечных пользователей на потребительские видео-услуги.

Рост доступности премиального 4K-контента увеличит расходы конечных пользователей на транзакционное видео по запросу (T-VOD) в развитых странах с 160 миллионов долларов по состоянию на 2017 год до 400 миллионов к 2020, — говорится в исследовании.

В развивающихся странах усиление конкуренции на рынке услуг T-VOD между неуправляемыми провайдерами и рост пиратства окажет негативное влияние на ценовую политику в секторе T-VOD. Расходы конечного потребителя на T-VOD, начиная с 2017 года, будут ежегодно неуклонно снижаться примерно на 60 миллионов долларов – до отметки в примерно 445 миллионов долларов к 2020.

Расходы зрителей на видео по запросу на условиях подписки (S-VOD) вырастут во всём мире в 2017 году до отметки в 18,7 миллиарда долларов, что на 28% выше показателей 2016 года, сообщают в Gartner.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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