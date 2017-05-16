Исследование: расходы на использование видеосервисов в 2017 году составят $314 млрд

По данным Gartner, услуги платного телевидения являются самым крупным сегментом расходов, который продолжает расти, и в 2017 году будет составлять 90% от общего рынка или же 282 миллиона долларов.

Расходы на потребительские видео-услуги в 2017 году достигнут отметки в 314 миллиардов долларов, что на 4,2% выше показателей 2016 года. Об этом сообщили в исследовательском агентстве Gartner.

Согласно данным Gartner, услуги платного телевидения являются самым крупным сегментом расходов, который продолжает увеличиваться и в 2017 году должен достигнуть отметки в 282 миллиона долларов, что составляет 90% от всего рынка.

Помимо этого, в отчёте упоминается запуск услуг линейного телевидения в сети Интернет в Индии и странах Ближнего Востока, а также ожидаемый запуск подобных услуг в других регионах к 2018 году.

«По нашим расчётам, продолжающееся снижение цен даст возможность к 2020 году присоединиться через службы интернет-телевидения к аудитории платного телевидения одному миллиону домохозяйств, расположенных в развивающихся странах», – говорит старший аналитик отдела исследований в Gartner Фернандо Элизалде.

По прогнозам экспертов, в 2017 году развивающиеся страны Азиатско-тихоокеанского региона (20,8%), а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (17,4%) продемонстрируют наибольший рост расходов конечных пользователей на потребительские видео-услуги.

Рост доступности премиального 4K-контента увеличит расходы конечных пользователей на транзакционное видео по запросу (T-VOD) в развитых странах с 160 миллионов долларов по состоянию на 2017 год до 400 миллионов к 2020, — говорится в исследовании.

В развивающихся странах усиление конкуренции на рынке услуг T-VOD между неуправляемыми провайдерами и рост пиратства окажет негативное влияние на ценовую политику в секторе T-VOD. Расходы конечного потребителя на T-VOD, начиная с 2017 года, будут ежегодно неуклонно снижаться примерно на 60 миллионов долларов – до отметки в примерно 445 миллионов долларов к 2020.

Расходы зрителей на видео по запросу на условиях подписки (S-VOD) вырастут во всём мире в 2017 году до отметки в 18,7 миллиарда долларов, что на 28% выше показателей 2016 года, сообщают в Gartner.

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