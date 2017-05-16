В Украине запретили Mail.ru, Vkontakte, «Одноклассники» и Yandex, но провайдеры не обязаны соблюдать запрет

В Украине запретили Mail.ru, Vkontakte, «Одноклассники» и Yandex, но провайдеры не обязаны...

Указ Президента П. Порошенко №133 от 15 мая 2017 года запрещает интернет провайдерам предоставлять доступ к сайтам Mail.ru, VK.com, OK.RU и ресурсам «Yandex». Последние включают такие сервисы, как «Яндекс Авиабилеты», «Яндекс Деньги», «Яндекс Вебмастер», «auto.ru», «Яндекс директ», «Яндекс Афиша», «Яндекс аудитории», «Яндекс видео», «Яндекс Время», «Яндекс диск», «Яндекс карты» и другие.

В настоящий момент не ясно, как провайдеры технически и юридически будут выполнять этот указ.

Юрий Крайняк, управляющий партнер компании Jurimex:

«Это решение вызывает много вопросов. Санкции вводятся против нарушителей, против них должны вводиться ограничения. Но в данном случае, Провайдеры могут не выполнять этот указ, ведь есть Закон «О телекоме», согласно которому провайдеры не несут ответственность за содержание трафика. А «заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів» означает, что ограничения наложены не на сайты-нарушители, а на украинского сервис-провайдера и украинского абонента услуг этого провайдера.

Скорее всего, процедуры будут устанавливаться подзаконными актами, как это было, например, с санкциями в банковском секторе».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.