Спутник SES-10, запущенный в космос ракетой Falcon 9, введён в коммерческую эксплуатацию

Космический аппарат SES-10, принадлежащий спутниковому оператору SES и расположенный в орбитальной позиции 67 западной долготы, введён в коммерческую эксплуатацию и начал обслуживать клиентов в странах Латинской Америки.

Данный аппарат стал первым геостационарным спутником, который был запущен многоразовой ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Спутник был выведен в космос со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида ещё в конце марта и с тех пор проходил орбитальные тесты.

Новый аппарат стал первым спутником SES, предназначенным для предоставления услуг пользователям, находящимся на территории стран Латинской Америки.

Спутник укомплектован 55 транспондерами Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц. Десять сверхмощных лучей спутника увеличат существующее покрытие компании SES в регионе и предоставят дополнительные ёмкости, необходимые для нужд вещания DTH-платформ, служб корпоративной и мобильной связи в Мексике, странах Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.

В соответствии с соглашением, заключённым компанией SES со странами Андского Сообщества (в число которых входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу), обладающими правами на использование орбитальной позиции 67 западной долготы, спутник будет предоставлять ёмкости для каждого государства-сообщества, работая под именем Simón Bolivar 2.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.