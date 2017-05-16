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Спутник SES-10, запущенный в космос ракетой Falcon 9, введён в коммерческую эксплуатацию

Борис Скуратовский
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SES
Космический аппарат SES-10, принадлежащий спутниковому оператору SES и расположенный в орбитальной позиции 67 западной долготы, введён в коммерческую эксплуатацию и начал обслуживать клиентов в странах Латинской Америки.

Данный аппарат стал первым геостационарным спутником, который был запущен многоразовой ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Спутник был выведен в космос со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида ещё в конце марта и с тех пор проходил орбитальные тесты.

Новый аппарат стал первым спутником SES, предназначенным для предоставления услуг пользователям, находящимся на территории стран Латинской Америки.

Спутник укомплектован 55 транспондерами Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц. Десять сверхмощных лучей спутника увеличат существующее покрытие компании SES в регионе и предоставят дополнительные ёмкости, необходимые для нужд вещания DTH-платформ, служб корпоративной и мобильной связи в Мексике, странах Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.

В соответствии с соглашением, заключённым компанией SES со странами Андского Сообщества (в число которых входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу), обладающими правами на использование орбитальной позиции 67 западной долготы, спутник будет предоставлять ёмкости для каждого государства-сообщества, работая под именем Simón Bolivar 2.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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  • Vital

    «Спутник укомплектован 55 транспондерами Ku-диапазона в эквиваленте 36
    МГц. Десять сверхмощных лучей спутника увеличат существующее покрытие
    компании SES в регионе и предоставят дополнительные ёмкости, необходимые
    для нужд вещания DTH-платформ, служб корпоративной и мобильной связи в
    Мексике, странах Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.»

    С этого места пожалуйста поподробнее — какой энергетической установкой на борту этого спутника это будет достигаться?

    • Vlad Kharchenko

      сверхмощной