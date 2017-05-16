SpaceX запустила спутник-тяжеловес для обеспечения услуг связи на самолетах и кораблях

15 мая компания SpaceX запустила на орбиту последний из серии спутников связи первого поколения Global Xpress спутникового оператора Inmarsat. Запуск был произведён в рамках миссии, которая не предусматривала повторного использования первой ступени ракеты Falcon 9.

Ракета Falcon 9 оторвалась от стартовой площадки Пускового комплекса 39A на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде чётко в соответствии с графиком – в 7:21 по времени восточного побережья США и уже спустя примерно 32 минуты вывела спутник Inmarsat-5 F4 на геостационарную переходную орбиту.

Столь необычное как для последнего времени решение компании из Хоторна, штат Калифорния, произвести запуск при помощи одноразовой ракеты (после посадки на Землю уже целых 10 отработавших свою задачу ускорителей первой ступени!) связано с большой массой запущенного космического аппарата, который является самым тяжёлым из всех геостационарных спутников, запущенных на орбиту компанией SpaceX по состоянию на сегодняшний день. Для запуска спутника Inmarsat-5 F4 массой в 6 100 килограммов компании SpaceX потребовалось заправить ракету дополнительное количество топлива, и в её баках просто не оставалось места для топлива, необходимого для возврата первой ступени после отправки спутника на геостационарную орбиту.

Британский спутниковый оператор Inmarsat вывел на орбиту первые три своих спутника пятого поколения, получившие название Global Xpress, в период с 2013 по 2015 год при помощи российских ракет типа «Протон». В марте 2016 года в компании приняли решение о запуске четвёртого спутника, который изначально должен был стать резервным, для расширения доступной орбитальной ёмкости и использования в случае нештатных ситуаций. В целом же для обеспечения глобального покрытия планеты (за исключением полярных зон) требуется, по меньшей мере, три спутника Global Xpress.

Каждый из построенных компанией Boeing спутников типа Global Xpress имеет по 89 направленных лучей с высокой пропускной способностью, которые позволяют предлагать услуги связи в Ka-диапазоне абонентам в авиационном, морском, оборонном и прочих секторах. До сих пор крупнейшим источником доходов программы Global Xpress были контракты, заключённые с правительством США. Согласно прогнозам компании Inmarsat, к 2020 году первые три спутника Global Xpress будут приносить общий годовой доход в размере 500 миллионов долларов.

При этом представители компании Inmarsat не раскрывают пока своих планов, связанных с использованием четвёртого спутника, сообщив лишь о том, что, скорее всего, он будет работать над Европой.

Запуск следующего спутника компании Inmarsat – речь идёт о модуле S-диапазона Europasat, который будет размещён на общей платформе с модулем Hellas Sat-3 греческого оператора Hellas Sat, назначен на июнь и будет осуществлён при помощи ракеты Ariane 5 компании Arianespace. Изначально спутник планировалось запустить на орбиту ещё в прошлом году при помощи ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, однако задержка с подготовкой этой ракеты к полёту заставила оператора сменить компанию, которая должна вывести аппарат на орбиту.

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