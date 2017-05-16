Создатели формата MP3 официально отправили его на свалку истории.

Формат MP3 умер. Об этом заявили его создатели, отметив, что данный формат компрессии цифрового аудио потерял свою актуальность в эпоху новых технологий.

Институт интегральных микросхем имени Фраунгофера, входящий в состав немецкого исследовательского бюро, финансировавшего технологию, приостановил длившуюся почти два десятилетия программу выдачи лицензий на целый ряд патентов, имеющих отношение к MP3.

В институте заявляют, что, несмотря на то, что MP3 всё ещё популярен у бытовых потребителей, данный формат уже устарел «в сравнении с более эффективными кодеками, поддерживающими более современные функции».

Разумеется, пользователи смогут и далее прослушивать MP3 файлы, однако данный формат лишится поддержки отрасли, которая неизбежно будет продолжать двигаться к более прогрессивным альтернативным технологиям.

«Большая часть передовых медиаплатформ – таких, как службы потокового телевидения и радиовещания – используют современные кодеки категории ISO-MPEG. В частности, можно упомянуть семейство кодеков AAC (Advanced Audio Coding) или будущую технологию MPEG-H, – говорится в пресс-релизе Института Фраунгофера. – Эти кодеки поддерживают большее количество функций, обеспечивают более высокое качество звучания при намного меньшем битрейте, чем использует MP3».

Сотрудники Института Фраунгофера также помогли разработать более совершенные файлы AAC, которые в настоящее время преимущественно используются компаниями iTunes, YouTube, Nintento, Nokia и рядом других музыкальных систем.

Формат AAC, пришедший на смену MP3, дал возможность значительно улучшить качество звучания при сохранении неизменного времени обработки файла.

Формат MP3 начал завоёвывать популярность с конца 1980-х годов и совершил настоящую революцию в сфере прослушивания музыки, уменьшив размеры файлов на целых 95%.

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