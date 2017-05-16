Количество подписчиков операторов платного телевидения во всём мире достигнет отметки 1,09 миллиарда

Согласно данным отчёта Прогнозы роста числа подписчиков услуг платного телевидения в мире, подготовленного агентством Digital TV Research, в период с 2016 по 2022 год число подписчиков данной услуги вырастет на 134 миллиона, благодаря чему их общее число достигнет отметки в 1,09 миллиарда. Исходя из прогнозов развития рынков в 138 странах, число подписчиков услуг платного телевидения во всём мире перевалит за отметку в 1 миллиард в начале 2018 года.

Старший аналитик агентства Digital TV Research Саймон Мюррей отмечает: «Некоторые американские эксперты и прогнозисты уже давно пророчили закат эпохи платного телевидения. Однако, несмотря на то, что индустрия платного телевидения в США действительно теряет подписчиков, жизнь в секторе продолжает существовать. Более того, упомянутые прогнозисты совершенно игнорировали происходящее во всём остальном мире. А между тем мы ожидаем, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2016 по 2022 год появится 92 миллиона новых подписчиков услуг платного телевидения, а число подписчиков услуги в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, удвоится».

Если не учитывать ситуацию на рынке услуг аналогового кабельного телевидения, который действительно угасает, отчёт демонстрирует нам небывалый рост в секторе платного телевидения: число подписчиков услуги резко взлетело с 380 миллионов по состоянию на 2010 год до 852 миллионов к концу 2016, а к 2022 составит 1,088 миллиарда.

На долю Китая будет и в дальнейшем приходиться примерно треть всех подписчиков услуг платного телевидения во всём мире. Ещё 16% от общего числа подписчиков услуги в 2022 году будут проживать на территории Индии. Таким образом, на долю Индии и Китая в общей сложности будет приходиться почти половина всех подписчиков услуг платного телевидения во всём мире.

В 26 странах в период с 2016 по 2022 год число подписчиков услуг платного телевидения удвоится. Впрочем, за тот же период в других 18 странах количество подписчиков услуги снизится.

Мюррей добавил: «Мы полагаем, что наибольших потерь подписчиков следует ожидать в странах Северной Америки, где в период с 2016 по 2022 год количество подписчиков услуги, согласно прогнозам, уменьшится всего на пять миллионов».

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