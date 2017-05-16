Итальянский холдинг намерен приобрести группу Abertis, включая испанского спутникового оператора Hispasat

Итальянская компания Atlantia, которая известна как оператор компании Autostrade per l’Italia, в ближайшее время с очень большой долей вероятности может попытаться купить испанскую компанию Abertis, занимающуюся инфраструктурными проектами.

Одним из инвестиционных проектов компании Abertis является мажоритарная доля (57% акций) испанского спутникового оператора Hispasat. Общая стоимость сделки, по информации издания EL PAÍS, может составить более 15 миллиардов евро, а её результатом может стать появление крупнейшей в мире компании-оператора платных автомагистралей.

Примечательно, что ещё в 2010 году обе компании практически договорились о заключении сделки слияния стоимостью в 25 миллиардов евро.

Впрочем, у Hispasat есть ещё один мажоритарный акционер – компания Eutelsat, которой принадлежит 33,69% акций оператора. При этом отношения между Hispasat и Eutelsat являются достаточно напряжёнными после принятого в июле 2016 года компанией Eutelsat решения воспользоваться правом пут-опциона (которое было согласовано с Hispasat/Abertis в 2008 году) и продать принадлежащие ей акции в соответствии с соглашением от 2008 года при независимой оценке доли компании.

В июне 2016 года в компании Eutelsat озвучили план использовать данный опцион в июле, поскольку «использование пут-опциона представляет собой согласованное исключение из периода блокировки, продлённого до конца июля 2017», согласно информации из пресс-релиза Eutelsat, опубликованного в тот период. В свою очередь, в компании Abertis заявили, что «пут-опцион» более не действителен.

В марте 2017 года испанская финансовая газета EL PAÍS сообщила о том, что компания Eutelsat собирается продать свою долю акций Hispasat компании Abertis.

В настоящее время компания Abertis принадлежит холдингу Criteria Caixaholding, а компанию Atlantia контролирует Семья Бенеттон.

Компания Hispasat является девятым по величине спутниковым оператором в мире. В настоящее время компания управляет семью спутниками, а ещё три находятся в процессе постройки.

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