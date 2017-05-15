Компания YouTube наращивает мускулы для увеличения объёмов оригинального контента, предлагаемого платформой. В следующем году в компании планируют выпустить более 40 оригинальных программ.

Спустя несколько месяцев после скандала, связанного с размещением рекламы неприемлемого для многих содержания, принадлежащая компании Google видеоплатформа решила привлечь спонсоров и рекламодателей к процессу создания новых премиальных и оригинальных программ.

Во время проходившего в Нью-Йорке мероприятия для покупателей рекламы Brandcast компания YouTube заявила о том, что известные селебрити примут участие в съёмках оригинальных программ, которые будут транслироваться бесплатно, при поддержке спонсоров. В то же время, другие программы начнут выходить на платформе YouTube Red, которая представляет собой подписную премиальную службу компании.

По данным издания Adweek, в число приглашённых звёзд входят актёр и комик Кевин Харт, его коллега Элен ДеДженерес, певица Кэти Перри, актриса и певица Демо Ловато, а также Джеймс Корден, британский актёр, ставший звездой проекта «Carpool Karaoke».

Как сообщили в компании, Кэти Пери представит на YouTube песни с нового альбома впервые в живом исполнении. А Элен ДеДженерес поможет зрителям заглянуть за кулисы проекта «Show Me More Show», в то время как Харт вместе с другими селебретиз продемонстрируют различные рабочие моменты своей актёрской деятельности.

Дабы преодолеть последствия скандала, связанного с размещением неприемлемой рекламы, в компании YouTube также сообщили о том, что группа компаний Johnson & Johnson, выпускающая потребительские товары, уже согласилась оказать спонсорскую поддержку конкурсу талантов, получившему название «Лучший кавер всех времён и народов». Это будет шоу поиска талантов, в роли ведущего которого выступит исполнитель музыки хип-хоп Ludacris.

В своём выступлении на канале Bloomberg накануне мероприятия глава отдела оригинального контента в YouTube Сюзанн Дэниэлз объяснила: «Мы работаем со звёздами YouTube и выдающимися селебритиз, способными привлечь внимание международной аудитории, внимание рекламодателей и повысить популярность платформы».

Напомним, о намерении производить собственные шоу недавно заявили также в компании Facebook.

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