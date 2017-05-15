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YouTube

Компания YouTube наращивает мускулы для увеличения объёмов оригинального контента, предлагаемого платформой. В следующем году в компании планируют выпустить более 40 оригинальных программ.

Спустя несколько месяцев после скандала, связанного с размещением рекламы неприемлемого для многих содержания, принадлежащая компании Google видеоплатформа решила привлечь спонсоров и рекламодателей к процессу создания новых премиальных и оригинальных программ.

Во время проходившего в Нью-Йорке мероприятия для покупателей рекламы Brandcast компания YouTube заявила о том, что известные селебрити примут участие в съёмках оригинальных программ, которые будут транслироваться бесплатно, при поддержке спонсоров. В то же время, другие программы начнут выходить на платформе YouTube Red, которая представляет собой подписную премиальную службу компании.

По данным издания Adweek, в число приглашённых звёзд входят актёр и комик Кевин Харт, его коллега Элен ДеДженерес, певица Кэти Перри, актриса и певица Демо Ловато, а также Джеймс Корден, британский актёр, ставший звездой проекта «Carpool Karaoke».

Как сообщили в компании, Кэти Пери представит на YouTube песни с нового альбома впервые в живом исполнении. А Элен ДеДженерес поможет зрителям заглянуть за кулисы проекта «Show Me More Show», в то время как Харт вместе с другими селебретиз продемонстрируют различные рабочие моменты своей актёрской деятельности.

Дабы преодолеть последствия скандала, связанного с размещением неприемлемой рекламы, в компании YouTube также сообщили о том, что группа компаний Johnson & Johnson, выпускающая потребительские товары, уже согласилась оказать спонсорскую поддержку конкурсу талантов, получившему название «Лучший кавер всех времён и народов». Это будет шоу поиска талантов, в роли ведущего которого выступит исполнитель музыки хип-хоп Ludacris.

В своём выступлении на канале Bloomberg накануне мероприятия глава отдела оригинального контента в YouTube Сюзанн Дэниэлз объяснила: «Мы работаем со звёздами YouTube и выдающимися селебритиз, способными привлечь внимание международной аудитории, внимание рекламодателей и повысить популярность платформы».

Напомним, о намерении производить собственные шоу недавно заявили также в компании Facebook.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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