Vodafone Украина продолжает расширять 3G-покрытие.

В конце апреля – начале мая оператор запустил 3G-сети в ряде населенных пунктов южных областей Украины.

Так, по сообщению пресс-службы Vodafone, 3G-сеть заработала в пгт. Аскания-Нова Херсонской области, куда приезжают многочисленные украинские и зарубежные туристы, чтобы посетить расположенный рядом заповедник. Ещё два населенных пункта Херсонской области – села Крестовка и Киселевка – также получили доступ к скоростному мобильному интернету.

Ещё несколько курортных зон и популярных мест отдыха обеспечены скоростным мобильным интернетом: зона отдыха «Рыбаковка» в Николаевской области, популярное среди одесских дачников и рыбаков село Бурдовка на берегу Хаджибеевского лимана, а также село Егоровка, известное своим уникальным природным комплексом.

Накануне сезона летних отпусков на карте 3G-покрытия появились несколько населенных пунктов Одесской области: город Березовка, пгт Александровка, а также села Новогригорьевка, Песчаная Петровка и Выгода. Майские праздники провели с 3G и жители города Баштанка, сел Гурьевка и Калиновка в Николаевской области.

3G-покрытие Vodafone доступно на самых популярных курортах Черноморского побережья, среди них Затока, Каролино-Бугаз, Черноморск, Грибовка, Южное, Железный Порт, Скадовск, Приморское, Лазурное, Геническ, Коблево.

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