В составе пакета «Единый» крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ» начал вещание авантюрно-развлекательный телеканал TR!CK. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала.

TR!CK будет интересен тем, кто хочет разобраться в психологии обмана, любит удивляться представлениям известных иллюзионистов и фокусников, а также ценителям документальных фильмов и сериалов об аферистах и схемах их мошенничества.

«TR!CK предлагает совершенно новую ТВ-концепцию – канал открывает зрителю все загадки и тайны лжи, её белую и черную стороны, учит выявлять обаятельных аферистов и хитрых воров», – уточняют в пресс-службе.

В пресс-центре канала также добавляют, что на первый год вещания закуплено более 400 часов фильмов, сериалов и передач, некоторые из них станут премьерными для российского телевизионного рынка. На телеканале полностью отсутствует реклама, а трансляция ведётся в формате Full HD.

Стоит отметить, что телеканал TR!CK создан той же командой, которая уже пятый год развивает познавательный телеканал Travel+Adventure.

Телеканал TR!CK доступен абонентам «Триколор ТВ» в составе пакета «Единый» в формате MPEG-4. Абонентам оператора, чье приёмное оборудование поддерживает формат HEVC, также доступна HD-версия канала.

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