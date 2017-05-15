Владелец пиратского онлайн-кинотеатра FS.TO Андрея Комличенко поместили под домашний арест. На время следствия Комличенко должен быть под стражей с залогом в 5 миллионов гривен, сообщает ТСН.

Избранная мера пресечения прокуроров не устраивает, поэтому они собираются обжаловать решение суда.

Напомним, онлайн-кинотеатр с пиратским контентом и с миллионной аудиторией FS.TO киберполиции закрыла осенью прошлого года.

Позже глава киберполиции Украины заявил, что основной причиной для закрытия FS.TO стала неуплата налогов, а не пиратство.

В начале апреля текущего года FS.TO возобновил работу на новом домене FS.LIFE, однако спустя непродолжительное время ресурс прекратил свою деятельность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.