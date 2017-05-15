Многие наверняка уже слышали о решении Европейского Суда от 26.04.2017 получившего актовый номер Az.: C-527/15. Как говорится: имеющий уши – да услышит, имеющий глаза – да увидит, в данном случае – независимо от того, хочет он этого или нет, так как речь в этом судебном решении, кроме всего прочего, идёт об аудиовизуальном контенте и новых юридических директивах относительно его потребления в сети, ибо все мы под Богом ходим и пользуемся его интернетом, в котором любим смотреть кино разное и сериалы, паушально погасив очередную месячную абонплату и решив, что это хорошо, и это есть по-божески, главное не смотреть мерзопакостное кино-дно и адъ по телеку, а что мы смотрим в интернете, одному богу известно, ибо за все уплочено, аминь.

Истинно так и было до третьего дня сей седьмицы. Коль живёте вы в европах, союзах этих, плохая весть для вас, небожители, пришла из Люксембурга, слезайте.

Грешным любителям халявного кино из Украины тоже не расслабляться. Ведь Украина идёт в Европу (хотя после искомой евродирективы, я бы несколько раз подумал (irony:).

Речь идёт о материально-правовой ответственности пользователей сети за просмотр фильмов, сериалов и телетрансляций (!) с серверов, которые не имеют права на такие трансляции.

Как известно, качка торрентов в Европе, в Германии в частности, считается тяжким грехом, а посему, не практикуется. Этому способствовали и продолжают способствовать письма счастья от адвокатских контор, нанятых медиа-корпорациями, с чеком, и настойчивой просьбой об оплате, в случае установления факта нелегального просмотра, ОТ 800€ КАЖДОЕ, даже если просмотр продолжался секунд 10, этого обычно хватало, чтобы вычислить по ай-пи, установить пресловутый убийственные факт хранения и распространения и осчастливить пару ад(вокат)ских контор.

Все настолько четко и молниеносно, что у меня лично есть некоторые подозрения, что сами конторы эти крапленые фильмы в сеть и закидывают. Что тут поделать, бизнес есть бизнес. К тому же немецкий народ законопослушен и кибер-религиозен. Теперь не только исторически. Теперь можно будет схлопотать штраф и судебное преследование (в случае неуплаты штрафа) не только за традиционно радующее юристов «хранение-распространение» (как в случае с торрентами), но и за просмотр не из авторизированных источников. Все это пахнет слежкой, закручиванием гаек, дальнейшей фрагментацией и монополизацией интернета, тупой подставой, бесцеремонной и жёсткой зачисткой таких многочисленных и любимых iptv-операторов как kartina.tv (которые вроде как функционировали легально), закрытием всех этих созданных энтузиастами онлайн-кинотеатров и самопальных Netflix-альтернатив, ну и назревающим естественным бунтом.

Конечно за кино, как и за все в этой жизни, надо платить, но не через игнорирование технических возможностей нашего времени, за которыми шоубиз в своих устаревших декорациях и схемах, кормивших всех причастных сытно-плотно весь прошлый век, просто не успевает, проигрывая в борьбе с этой большой копировальной машине под названием «интернет», выбрав из всех средств конкурентной борьбы все же грубый цифровой луддизм, перекладывая тем самым плату за свою отсталость на потребителя и предлагая последнему скинуться на свои пышные, но неизбежные похороны, при этом агрессивно размахивая архаичным законом об авторском праве (принятом задолго до появления интернета) как черт балалайкой: «Эх, засужу!».

Авторские права безусловно должны соблюдаться, но в современных реалиях этот мощный комплекс имущественных прав, превратился, к сожалению, в инструмент запугивания и устранения конкурентов, неугодных и домохозяек, в тормоз, не побоюсь этого слова, научно-технического прогресса, и в этом качестве, как элемент шантажа, в основном и используется сегодня. Но это уже совсем другая история.

За день до решения Европейского Суда в The Guardian была опубликована хорошая статья о том, как стриминговые и прочие потоковые способы передачи цифрового контента спасли музыкальную индустрию, но в Люксембурге материал британцев просто не читали. Умышленно. Ведь Британия уже почти не ЕС 🙂

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