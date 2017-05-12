«Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка» на Телерадиоярмарке — 2017

18 мая 2017 года состоится V Международная Конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка» в рамках ХХIII Киевской Международной Телерадиоярмарки по адресу Киев, Выставочный центр «АККО Інтернешнл» (пр-т Победы, 40-Б) Организаторами выступают компания «Теле-Радио-Курьер» и онлайн журнал Mediasat.
Мероприятие проходит с 14:00-17:00 в Конференц-зале №2.
В Программе Конференции
(программа – формируется и обновляется)
» Открытие Конференции
» Панельная дискуссия. Темы для обсуждения:
- «Динамика развития спутникового ТВ»
- «Развитие платных спутниковых платформ Xtra TV, Viasat…»
- «Кодирование спутникового сигнала: задержка вследствие отложения отключения аналога?»
- «Информационная безопасность».
Модератор Конференции: Ирина Сахно, Исполнительный редактор, онлайн журнал Mediasat
Спикеры:
- Валентин Коваль, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
- Олег Черныш, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
- Юда Амир (Jehuda Amir), Вице-президент по продажам в странах СНГ, AMOS – Spacecom.
- Онно Зонневельд (Onno Zonneveld), Глава Представительства SES в Украине и странах СНГ
- Федор Гречанинов, Директор по стратегическому развитию Группы StarLightMedia
- Андрей Мальчевский, Директор департамента развития сети вещания Группы Компаний 1+1 Media
К участию в дискуссии приглашены представители медиагрупп, телеканалов, провайдеров платного телевидения.
» Круглый стол: «Распространение телеканалов: Спутник vs IP»
Доставка ТВ сигнала в IP. Решения уровня «оператор – оператор»
Игорь Луценко, Продакт-менеджер, Космонова
К участию в Конференции приглашаются профильные специалисты и организации: • ТРО • Операторы спутниковой связи • Компании телекоммуникационной отрасли и связи • Исследовательские службы • Юридические компании • Регуляторные государственные органы • Другие профильные организации.
Форматы работы: • Доклады • Вопросы и ответы • Панельные дискуссии.
Рабочие языки (без перевода): украинский, русский.
Предварительная регистрация участников Телерадиоярмарки и Конференции по ссылке.
Также приглашаем посетить выставку и другие мероприятия, которые будут проходить врамках Телерадиоярмарки – 2017.
Главные события Телерадиоярмарки-2017
(программа формируется, будут дополнения):
Выставки:
► XXIII Выставка «Технические средства и технологии: TV • Radio • Cinema • Photo»
► XXIII Рынок контента для телерадиовещателей, провайдеров программной услуги, Интернет и ОТТ платформ, других контент-агрегаторов
► VI Выставка «Телекоммуникации. Спутниковая связь»
► IV Киевский PHOTO Forum
► III Киевский SOUND Forum
► Секции: • Production Studios • Медиа Образование • Медиа для Медиа • Профессиональные объединения…
► Гостевая секция: РЕТРО-выставка “Кинокамеры ХХ века”. Из коллекции Евгения Шевченко.
► Гостевая секция: Клуб «Подари Книгу!» – общественная культурная инициатива
Мероприятия:
► XIX Конференция «Техника TV • Cinema • Radio» (18-19.05.2017)
► Мастер-класс «Украинский дубляж. За кулисами» (18.05.2017, 11:00-12:00. Ведущая: Екатерина Брайковская. Организатор: Киевская Творческий Союз Актеров-Дикторов)
► Панельная дискуссия «Цифровое эфирное телевидение – новые возможности для трансформации общества» (18.05.2017, 11:30-13:30. Организатор: Украинский Теле-Ком Фестиваль / UATF)
► Мастер-класс «Цифровые технологии для фотографов и операторов» (18.05.2017, 12:00-14:00. Ведущий: Андрей Турцевич)
► Мастер-класс «Способы заработка для фотографа» (18.05.2017, 14:00-16:00. Ведущий: Юрий Стахов. Организатор: Photostudy.me)
► Мастер-класс «Спорт на экране: от импрессионизма к зрелищу» (19.05.2017, 10:30-12:30. Автор-ведущий: Андрей Степаненко. Организатор: Компания «Теле-Радио-Курьер»)
► III Совещание местных ТРО. Главная тема «Вещание местных общин: Основатели. Финансирования. Программная концепция»
(19.05.2017, 12:00-14:00. Орг.: Теле-Радио-Курьер, Независимая Ассоциация Телерадиовещателей)
► Панельная дискуссия «Школа авторского кино и TV: Как готовить специалистов?» (19.05.2017, 13:00-15:00. Модератор дискуссии: Михаил Лебедев. Организатор: Компания «Теле-Радио-Курьер»)
► Мастер-класс «Секреты красивой речи» (19.05.2017, 13:00-15:00. Ведущие: Екатерина Сергеева, Марта Мольфар. Организатор: Киевская Творческий Союз Актеров-Дикторов)
»Участники Телерадиоярмарки:
2016: 2788 специалистов / 906 компаний / 29 стран.
2015: 2612 специалистов / 877 компаний / 27 стран.
2014: 2106 специалистов / 771 компания / 22 страны.
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