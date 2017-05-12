«Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка» на Телерадиоярмарке — 2017

18 мая 2017 года состоится V Международная Конференция «Спутниковое TV: Стратегии и риски украинского рынка» в рамках ХХIII Киевской Международной Телерадиоярмарки по адресу Киев, Выставочный центр «АККО Інтернешнл» (пр-т Победы, 40-Б) Организаторами выступают компания «Теле-Радио-Курьер» и онлайн журнал Mediasat.

Мероприятие проходит с 14:00-17:00 в Конференц-зале №2.

В Программе Конференции

(программа – формируется и обновляется)

» Открытие Конференции

» Панельная дискуссия. Темы для обсуждения:

«Динамика развития спутникового ТВ»

«Развитие платных спутниковых платформ Xtra TV, Viasat…»

«Кодирование спутникового сигнала: задержка вследствие отложения отключения аналога?»

«Информационная безопасность».

Модератор Конференции: Ирина Сахно, Исполнительный редактор, онлайн журнал Mediasat

Спикеры:

Валентин Коваль , Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш , Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

, Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юда Амир (Jehuda Amir) , Вице-президент по продажам в странах СНГ, AMOS – Spacecom.

, Вице-президент по продажам в странах СНГ, AMOS – Spacecom. Онно Зонневельд (Onno Zonneveld) , Глава Представительства SES в Украине и странах СНГ

, Глава Представительства SES в Украине и странах СНГ Федор Гречанинов , Директор по стратегическому развитию Группы StarLightMedia

, Директор по стратегическому развитию Группы StarLightMedia Андрей Мальчевский, Директор департамента развития сети вещания Группы Компаний 1+1 Media

К участию в дискуссии приглашены представители медиагрупп, телеканалов, провайдеров платного телевидения.

» Круглый стол: «Распространение телеканалов: Спутник vs IP»

Доставка ТВ сигнала в IP. Решения уровня «оператор – оператор»

Игорь Луценко, Продакт-менеджер, Космонова

К участию в Конференции приглашаются профильные специалисты и организации: • ТРО • Операторы спутниковой связи • Компании телекоммуникационной отрасли и связи • Исследовательские службы • Юридические компании • Регуляторные государственные органы • Другие профильные организации.

Форматы работы: • Доклады • Вопросы и ответы • Панельные дискуссии.

Рабочие языки (без перевода): украинский, русский.

Предварительная регистрация участников Телерадиоярмарки и Конференции по ссылке.

Также приглашаем посетить выставку и другие мероприятия, которые будут проходить врамках Телерадиоярмарки – 2017.

Главные события Телерадиоярмарки-2017

(программа формируется, будут дополнения):

Выставки:

► XXIII Выставка «Технические средства и технологии: TV • Radio • Cinema • Photo»

► XXIII Рынок контента для телерадиовещателей, провайдеров программной услуги, Интернет и ОТТ платформ, других контент-агрегаторов

► VI Выставка «Телекоммуникации. Спутниковая связь»

► IV Киевский PHOTO Forum

► III Киевский SOUND Forum

► Секции: • Production Studios • Медиа Образование • Медиа для Медиа • Профессиональные объединения…

► Гостевая секция: РЕТРО-выставка “Кинокамеры ХХ века”. Из коллекции Евгения Шевченко.

► Гостевая секция: Клуб «Подари Книгу!» – общественная культурная инициатива

Мероприятия:

► XIX Конференция «Техника TV • Cinema • Radio» (18-19.05.2017)

► Мастер-класс «Украинский дубляж. За кулисами» (18.05.2017, 11:00-12:00. Ведущая: Екатерина Брайковская. Организатор: Киевская Творческий Союз Актеров-Дикторов)

► Панельная дискуссия «Цифровое эфирное телевидение – новые возможности для трансформации общества» (18.05.2017, 11:30-13:30. Организатор: Украинский Теле-Ком Фестиваль / UATF)

► Мастер-класс «Цифровые технологии для фотографов и операторов» (18.05.2017, 12:00-14:00. Ведущий: Андрей Турцевич)

► Мастер-класс «Способы заработка для фотографа» (18.05.2017, 14:00-16:00. Ведущий: Юрий Стахов. Организатор: Photostudy.me)

► Мастер-класс «Спорт на экране: от импрессионизма к зрелищу» (19.05.2017, 10:30-12:30. Автор-ведущий: Андрей Степаненко. Организатор: Компания «Теле-Радио-Курьер»)

► III Совещание местных ТРО. Главная тема «Вещание местных общин: Основатели. Финансирования. Программная концепция»

(19.05.2017, 12:00-14:00. Орг.: Теле-Радио-Курьер, Независимая Ассоциация Телерадиовещателей)

► Панельная дискуссия «Школа авторского кино и TV: Как готовить специалистов?» (19.05.2017, 13:00-15:00. Модератор дискуссии: Михаил Лебедев. Организатор: Компания «Теле-Радио-Курьер»)

► Мастер-класс «Секреты красивой речи» (19.05.2017, 13:00-15:00. Ведущие: Екатерина Сергеева, Марта Мольфар. Организатор: Киевская Творческий Союз Актеров-Дикторов)

»Участники Телерадиоярмарки:

2016: 2788 специалистов / 906 компаний / 29 стран.

2015: 2612 специалистов / 877 компаний / 27 стран.

2014: 2106 специалистов / 771 компания / 22 страны.

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