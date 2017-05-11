В конце июня компания Google прекратит поддержку flash-приложения YouTube для телевизоров, которые были выпущены в 2012 году или ранее. Об этом пишет издание TVnews.by со ссылкой на службу техподдержки YouTube.

30 июня текущего года владельцы телевизоров 2012 или более раннего года производства потеряют возможность пользоваться приложением YouTube.

«Дело в том, что flash-приложение YouTube сильно устарело. В 2012 году на основе синтаксиса HTML5 была разработана его современная версия с множеством недоступных ранее возможностей. Кроме того, мы постоянно добавляем новые функции, среди которых тематические вкладки, более удобный поиск, упрощенная навигация и улучшенная система рекомендаций. Интегрировать эти функции во flash-приложение нельзя», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте техподдержки видеосервиса.

Вместе с тем, для дальнейшего просмотра YouTube пользователям рекомендуется приобрести современную медиаприставку (по типу Chromecast и Android TV), которую необходимо подключить к устаревшей ТВ-панели, тем самым продолжив просмотр видео на сервисе, или же отправится в магазин электроники за более новой моделью телевизора.

Актуальная версия приложения YouTube доступна на смарт-телевизорах, выпущенных в 2013 году или позже. Её также могут установить владельцы игровых консолей PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и Wii U.

Напомним, весной 2015 года компания Google отказалась от устаревшего API-интерфейса Data API v2 в пользу нового – Data API v3, тем самым изменив интерфейс программных приложений (API), используемый для работы потоковых приложений, в том числе и YouTube. Это привело к прекращению работы приложения на ряде устройств, которые более не получали обновление программного обеспечения.