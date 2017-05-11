Согласно данным отчёта, подготовленного Confindustria Radio Televisioni (CRTV), по состоянию на конец первого квартала 2017 года в Италии через основные платформы дистрибуции (DTT, DTH) вещал 431 телеканал.

366 из них создавались на территории Италии, в том числе 128 каналов было доступно через DTT-мультиплексы, а 294 распространялись через спутник и DTH-платформы (бесплатные и платные спутниковые каналы). В эту цифру вошли 40 каналов, вещавших со сдвигом во времени, и 36 служб, работающих в режиме «плати за просмотр».

Если говорить о технологиях, то 259 телеканалов вещает в формате стандартной чёткости, а 105 – в формате высокой чёткости (28 из которых транслируются бесплатно). Есть в стране также один телеканал, вещающий в 3D, и ещё один, вещающий в режиме Super HD.

В Италии насчитывается 130 бесплатных телеканалов (98 вещает через DTT-мультиплексы и 63 – через DTH-платформу Tivusat) и 236 платных телеканалов 207 из которых вещает с платформы Sky Italia, а 30 – с платформы Mediaset Premium).

Основной компанией-производителем телеканалов, являются Sky Italia (119 телеканалов), за ней следуют Mediaset (39), RAI (26), Fox International Channels Italy (24), Discovery Italia (21), Viacom Media Italia (13) и Walt Disney Italia (11).