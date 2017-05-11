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Согласно данным отчёта, подготовленного Confindustria Radio Televisioni (CRTV), по состоянию на конец первого квартала 2017 года в Италии через основные платформы дистрибуции (DTT, DTH) вещал 431 телеканал.

366 из них создавались на территории Италии, в том числе 128 каналов было доступно через DTT-мультиплексы, а 294 распространялись через спутник и DTH-платформы (бесплатные и платные спутниковые каналы). В эту цифру вошли 40 каналов, вещавших со сдвигом во времени, и 36 служб, работающих в режиме «плати за просмотр».

Если говорить о технологиях, то 259 телеканалов вещает в формате стандартной чёткости, а 105 – в формате высокой чёткости (28 из которых транслируются бесплатно). Есть в стране также один телеканал, вещающий в 3D, и ещё один, вещающий в режиме Super HD.

В Италии насчитывается 130 бесплатных телеканалов (98 вещает через DTT-мультиплексы и 63 – через DTH-платформу Tivusat) и 236 платных телеканалов 207 из которых вещает с платформы Sky Italia, а 30 – с платформы Mediaset Premium).

Основной компанией-производителем телеканалов, являются Sky Italia (119 телеканалов), за ней следуют Mediaset (39), RAI (26), Fox International Channels Italy (24), Discovery Italia (21), Viacom Media Italia (13) и Walt Disney Italia (11).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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