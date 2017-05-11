Ракета Falcon Heavy от компании SpaceX успешно прошла первые испытания на огнестойкость

Ракета тяжелого класса Falcon Heavy от компании SpaceX будет готова к полёту в ближайшие четыре года. Видео демонстрирует полную готовность ракеты к полноценному запуску.

Издание The Verge сообщало о том, что в ближайшие четыре года ракета Falcon Heavy от компании SpaceX будет запущена в космос для выполнения полноценных миссий. Между тем, видеозапись испытания ракеты на огнестойкость показывает, что Falcon Heavy на все 100% готова к своему полёту. Испытание ракеты на огнестойкость прошло на прошлой неделе на испытательной площадке компании SpaceX в МакГрегоре, штат Техас.

На записи видно, что в SpaceX практически идеально подготовили ракету Falcon Heavy к грандиозному космическому полёту – видео статичного испытания ракеты на огнестойкость даёт прекрасную возможность увидеть её во всей красе. Ролик демонстрирует зажигание двигателей ракеты Falcon Heavy от SpaceX, твёрдо стоящей на своей площадке.

Как пишет Ars Technica, использование ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX на регулярной основе станет одним из важнейших достижений компании в области инженерной мысли. Это связано с технически сложной архитектурой ракеты. Ракета Falcon Heavy включает три ядра Falcon 9, обладает тягой в пять миллионов фунтов и снабжена 27 двигателями Merlin для отрыва от Земли.

Напомним – ранее многие эксперты весьма критически относились к проекту ракеты Falcon Heavy в силу его сложности. По их мнению, ракета не должна была не только успешно взлететь, но даже пройти испытание на огнестойкость. Однако успешное прохождение испытаний на огнестойкость подтвердило осуществимость грандиозных планов SpaceX, связанных с ракетой Falcon Heavy, и разрушило скептицизм критиков.

Параллельно в SpaceX озвучили планы, связанные с отправкой двух космических туристов в полёт вокруг Луны уже в следующем году. Затем, к 2020, компания планирует отправить космический аппарат к Марсу. Для обеих миссий в SpaceX собираются задействовать ракету Falcon Heavy.

Ракета Falcon Heavy от компании SpaceX представляет собой усовершенствованную версию ракеты Falcon 9, и благодаря своим усиленным возможностям она способна выводить на низкую околоземную орбиту груз массой до 63,5 тонн, а также отправлять к Марсу груз массой до 16,8 тонн. Илон Маск признался, что инженерам компании было достаточно сложно переработать центральное ядро ракеты Falcon Heavy, однако после успешного испытания ракеты на огнестойкость, стало ясно, что усилия инженеров не были напрасными.