LG Smart TV сертифицирована стандартом Common Criteria

Платформа LG webOS 3.5 Smart TV была сертифицирована стандартом Common Criteria (CC) за улучшенное программное обеспечение для безопасности приложений – Application Security Solution Version 1.0.

Сегодня пользователи все чаще задумываются о защите данных на своих устройствах, подключенных к сети Интернет. Получив международное признание, LG продолжает быть лидером в сегменте безопасности «умных» телевизионных технологий, сообщает ITnews.

Операционная система webOS 3.5 прошла тестирование соответствуя критериям оценки безопасности информационных технологий Common Criteria. Для защиты программного обеспечения, пользовательских данных и организаций, используют стандарт ISO/IEC 15408. Двадцать семь стран мира, среди которых США, Австралия и Япония, признали данный стандарт самым надежным. В ходе тестирования телевизоров, было проверено на безопасность такие критерии как: безопасность установки приложений, безопасность выполнения приложений и безопасность контента приложений с кодированным управлением цифровыми правами (DRM).

Представленная LG операционная система webOS 3.5 обеспечивает надежную защиту установки приложений и блокирует установку неавторизованных путем тщательной проверки подлинности цифровой подписи. Для LG App Store предусмотрено генерирование цифровой подписи, что дает гарантию использовать проверенные приложения, загруженные из магазина. LG webOS 3.5 также обеспечивает безопасность по различным типам приложений — приложения платформы (нативные приложения) или веб-приложения. Так же платформа webOS 3.5 использует технологию sandboxing (песочница) для нативных приложений, которая блокирует доступ к неавторизированным данным и файлам пользователей. LG webOS 3.5 использует только утвержденный интерфейс API (интерфейс программирования приложений) для защищенного доступа к конфиденциальной информации в файловой системе.

«При создании платформы webOS 3.5, обеспечивающей безопасность приложений и самый высокий уровень приватности, мы учли все детали – сказал Дж. Г. Хванг (J.H. Hwang), старший вице-президент и руководитель центра исследований и разработок компании LG Home Entertainment. — Учитывая интерес пользователей к вопросам надежности продуктов, мы улучшили защиту платформы LG Smart TV. Сертификация Common Criteria в который раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении, стремясь разработать продукты с повышенной безопасностью для конечного потребителя».

Кроме того, последняя версия платформы webOS 3.5 обеспечивает надежную проверку DRM-лицензии, которая была создана для декодирования контента на устройствах с RAM-памятью и создания резервированного декодированного контента на устройствах с флеш-памятью.