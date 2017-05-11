«Киевстар» инвестировал в развитие 3G около 740 млн грн

В первом квартале текущего года национальный телеком-оператор укрепил лидерство как в показателе NPS (индекс лояльности клиентов), так и долю рынка в доходах. Об этом говорится в финансовом отчёте оператора за первый квартал 2017 года.



Капитальные инвестиции «Киевстар» в первом квартале 2017 года составили 737 млн грн. В основном они были направлены на модернизацию инфраструктуры и активное строительство сети 3G.

Так, по итогам первого квартала доступ к услугам 3G «Киевстар» стал возможен для 64% населения Украины, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель составлял 40%. На данный момент территория сети 3G «Киевстар» охватывает свыше 7 500 населенных пунктов.

В первом квартале количество клиентов мобильной связи «Киевстар» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3% и составило 26 млн. Это стало возможным в результате снижения оттока и увеличения количества новых подключений вследствие внедрения новых выгодных предложений для сегмента массового рынка.

ARPU (средний доход от одного клиента) вырос на 7,9% до 45 грн.

Общий доход по итогам первого квартала увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млрд грн, что связано с популярностью коммерческих предложений компании, а также ростом числа пользователей мобильного интернета и увеличением на 70% доходов от услуг мобильной передачи данных.

Отмечается, что по сравнению с 1 кварталом 2016 показатель среднего потребления мобильного интернета вырос в три раза.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились до 295 млн грн, что на 14% больше, чем в 1 квартале 2016. Рост в этом сегменте обусловлен популярностью услуги «Домашний Интернет». Так, количество домохозяйств, использующих этот сервис, увеличилось до 818 тысяч, при этом ARPU клиентов вырос на 14%, до 69 грн.

Показатель EBITDA в 1 квартале 2017 увеличился на 14%, до 2,1 млрд грн, а маржа EBITDА составила 53,6%.

В 1 квартале «Киевстар» перечислил в бюджеты разных уровней свыше 1 млрд грн налогов и отчислений. Напомним, что за 20 лет работы в Украине компания уплатила в госбюджет свыше 50 млрд грн.