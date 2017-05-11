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Euronews

В этом месяце Euronews начинает ключевую фазу имплементации своего стратегического плана «Next», в рамках которого ныне единый, многоязычный телеканал Euronews должен быть разделён на 12 отдельных каналов.

Воплощение в жизнь указанной стратегии, намеченой на период с 10 по 24 мая, положит конец эпохе мультиплекса (когда один видеопоток комплектовался несколькими звуковыми дорожками), которая сопровождала канал Euronews с момента его запуска в 1993 году. На смену мультиплексу придут 12 отдельных кросс-платформенных редакций. Запуск отдельных редакций позволит компании Euronews готовить и передавать адресный контент.

С целью облегчения процесса трансформации, компания запустила амбициозную пятимесячную программу обучения, которая должна помочь обрести новые навыки 430 журналистам и сотрудникам технических служб. В Euronews меняют коммерческую стратегию и организационную структуру, добавив расширенные предложения продуктов и инновационные решения по контенту, способные отвечать на изменившиеся запросы рекламного рынка.

Полная имплементация плана «Next» на канале Euronews ожидается в ближайшие месяцы и будет также включать в себя запуск новых продуктов и услуг, в частности – тематические сайты, набор новых флагманских программ и инновационную «всемирную» редакцию.

Любопытно, что в Euronews запустили стратегию «Next» задолго до того, как американская компания NBC Universal выкупила 25% акций канала за 30 миллионов долларов с целью реформирования Euronews.

«Основой для реализации стратегического плана «Next» в телекомпании Euronews является тонкая подстройка её каналов под нужды зрителей. В компании Euronews планируют адаптировать выпускаемый продукт в соответствии с нуждами конкретных потребителей, что позволит повысить уникальность нашего мультикультурализма, – говорит генеральный директор Euronews Майкл Петерз. – Благодаря вложению существенных финансовых средств в производственные мощности и возможности Euronews, мы создаём надёжную, гибкую и инновационную организацию, что позволит ей стать первым мировым новостным брендом. Для этого мы планируем полностью пересмотреть свои подходы к тележурналистике – начиная от производства до дистрибуции контента».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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