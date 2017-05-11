В этом месяце Euronews начинает ключевую фазу имплементации своего стратегического плана «Next», в рамках которого ныне единый, многоязычный телеканал Euronews должен быть разделён на 12 отдельных каналов.

Воплощение в жизнь указанной стратегии, намеченой на период с 10 по 24 мая, положит конец эпохе мультиплекса (когда один видеопоток комплектовался несколькими звуковыми дорожками), которая сопровождала канал Euronews с момента его запуска в 1993 году. На смену мультиплексу придут 12 отдельных кросс-платформенных редакций. Запуск отдельных редакций позволит компании Euronews готовить и передавать адресный контент.

С целью облегчения процесса трансформации, компания запустила амбициозную пятимесячную программу обучения, которая должна помочь обрести новые навыки 430 журналистам и сотрудникам технических служб. В Euronews меняют коммерческую стратегию и организационную структуру, добавив расширенные предложения продуктов и инновационные решения по контенту, способные отвечать на изменившиеся запросы рекламного рынка.

Полная имплементация плана «Next» на канале Euronews ожидается в ближайшие месяцы и будет также включать в себя запуск новых продуктов и услуг, в частности – тематические сайты, набор новых флагманских программ и инновационную «всемирную» редакцию.

Любопытно, что в Euronews запустили стратегию «Next» задолго до того, как американская компания NBC Universal выкупила 25% акций канала за 30 миллионов долларов с целью реформирования Euronews.

«Основой для реализации стратегического плана «Next» в телекомпании Euronews является тонкая подстройка её каналов под нужды зрителей. В компании Euronews планируют адаптировать выпускаемый продукт в соответствии с нуждами конкретных потребителей, что позволит повысить уникальность нашего мультикультурализма, – говорит генеральный директор Euronews Майкл Петерз. – Благодаря вложению существенных финансовых средств в производственные мощности и возможности Euronews, мы создаём надёжную, гибкую и инновационную организацию, что позволит ей стать первым мировым новостным брендом. Для этого мы планируем полностью пересмотреть свои подходы к тележурналистике – начиная от производства до дистрибуции контента».