Гендиректор Discovery: Облегчённые пакеты для абонентов кабельных сетей – это всего лишь «раздутые индейки»

Редакция Mediasat
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Несколько лет тому в индустрии платного телевидения попытались немного успокоить абонентов, недовольных необходимостью платить за каналы, которые они не смотрят, предложив им так называемые «облегчённые пакеты» – пакеты, включающие в себя меньшее количество каналов за меньшие деньги. Однако генеральный директор одной из ведущих компаний платного телевидения утверждает, что данные пакеты попрежнему остаются чрезмерно раздутыми.

В настоящее время облегчённые пакеты можно найти, главным образом, в предложениях провайдеров услуг потокового телевидения, число которых неуклонно растёт. В частности, речь идёт о таких платформах как Sling TV, DirecTV Now, PlayStation Vue, YouTube TV и Hulu Live. Данные платформы намного лучше адаптированы к мобильным устройствам и не требуют наличия контрактов и дорогих сеттопбоксов, однако во многом они продолжают напоминать предложения традиционных кабельных операторов, и очень часто подписчикам приходится платить за каналы, которые они не смотрят и не планируют смотреть.

Во время проходившей на этой неделе квартальной телефонной конференции для аналитиков генеральный директор компании Discovery Communications Дэвид Заслав назвал идею формирования облегчённых пакетов в США «фикцией», указав в качестве аргумента на тот факт, что данные пакеты заполнены спортивными каналами и предлагаются по цене в 6070 долларов, если учитывать стоимость широкополосного интернета.

«Таким образом, это не облегчённый пакет, – заявил он. – Это просто пакет. Это пакет, который может заинтересовать небольшую группу зрителей».

Заслав указал на страны Европы и Латинской Америки, где «немалым успехом» пользовались пакеты каналов стоимостью в 812 долларов в месяц.

«Я видел облегчённые пакеты в 200 странах, – заявил он. – Но когда я смотрю на предложения американских компаний и читаю «облегчённый пакет», я не вижу никакого облегчённого пакета на деле».

Он заявил, что, несмотря на присутствие каналов Discovery на многих платформах, в конечном итоге, должен существовать пакет, стоимость которого составляла бы 812 долларов в месяц.

«Я думаю, что эти раздутые индейки в конечном счёте вызовут недоумённые вопросы у потребителя, который скажет «Я бы хотел иметь возможность выбора!»», – заявил Заслав, указав на тот факт, что до сих пор в этом направлении эффективно работали Netflix и Amazon.

«Однако, мы, как индустрия, должны добавить к этому качественное предложениеэто настоящий облегчённый пакет в духе того, что уже работает в мире, и, я думаю, это случится, – заявил он. – Вопрос лишь в том, когда».

Несмотря на то, что спортивные программыв частности, ESPNсчитаются самым дорогим непремиальным контентом, компания Заслава должна нести часть ответственности за поток нишевых каналов, заполнивших программный гид.

На долю Discovery приходится восемь из примерно 40 неэфирных телеканалов в пакете «Access» от PlayStation Vue. Недорогие пакеты от DirecTV Now в настоящее время также переполнены каналами Discovery, от которых нельзя отказаться.

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