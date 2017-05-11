Гендиректор Discovery: Облегчённые пакеты для абонентов кабельных сетей – это всего лишь «раздутые индейки»

Несколько лет тому в индустрии платного телевидения попытались немного успокоить абонентов, недовольных необходимостью платить за каналы, которые они не смотрят, предложив им так называемые «облегчённые пакеты» – пакеты, включающие в себя меньшее количество каналов за меньшие деньги. Однако генеральный директор одной из ведущих компаний платного телевидения утверждает, что данные пакеты по—прежнему остаются чрезмерно раздутыми.

В настоящее время облегчённые пакеты можно найти, главным образом, в предложениях провайдеров услуг потокового телевидения, число которых неуклонно растёт. В частности, речь идёт о таких платформах как Sling TV, DirecTV Now, PlayStation Vue, YouTube TV и Hulu Live. Данные платформы намного лучше адаптированы к мобильным устройствам и не требуют наличия контрактов и дорогих сет—топ—боксов, однако во многом они продолжают напоминать предложения традиционных кабельных операторов, и очень часто подписчикам приходится платить за каналы, которые они не смотрят и не планируют смотреть.

Во время проходившей на этой неделе квартальной телефонной конференции для аналитиков генеральный директор компании Discovery Communications Дэвид Заслав назвал идею формирования облегчённых пакетов в США «фикцией», указав в качестве аргумента на тот факт, что данные пакеты заполнены спортивными каналами и предлагаются по цене в 60—70 долларов, если учитывать стоимость широкополосного интернета.

«Таким образом, это не облегчённый пакет, – заявил он. – Это просто пакет. Это пакет, который может заинтересовать небольшую группу зрителей».

Заслав указал на страны Европы и Латинской Америки, где «немалым успехом» пользовались пакеты каналов стоимостью в 8—12 долларов в месяц.

«Я видел облегчённые пакеты в 200 странах, – заявил он. – Но когда я смотрю на предложения американских компаний и читаю «облегчённый пакет», я не вижу никакого облегчённого пакета на деле».

Он заявил, что, несмотря на присутствие каналов Discovery на многих платформах, в конечном итоге, должен существовать пакет, стоимость которого составляла бы 8—12 долларов в месяц.

«Я думаю, что эти раздутые индейки в конечном счёте вызовут недоумённые вопросы у потребителя, который скажет «Я бы хотел иметь возможность выбора!»», – заявил Заслав, указав на тот факт, что до сих пор в этом направлении эффективно работали Netflix и Amazon.

«Однако, мы, как индустрия, должны добавить к этому качественное предложение… это настоящий облегчённый пакет в духе того, что уже работает в мире, и, я думаю, это случится, – заявил он. – Вопрос лишь в том, когда».

Несмотря на то, что спортивные программы – в частности, ESPN – считаются самым дорогим непремиальным контентом, компания Заслава должна нести часть ответственности за поток нишевых каналов, заполнивших программный гид.

На долю Discovery приходится восемь из примерно 40 неэфирных телеканалов в пакете «Access» от PlayStation Vue. Недорогие пакеты от DirecTV Now в настоящее время также переполнены каналами Discovery, от которых нельзя отказаться.