В первый день лета телеканал « УНИАН », ориентированный преимущественно на мужскую аудиторию , начинает вещание с пропорциями телекартинки 16 : 9 .

1 июня этого года телеканал «УНИАН» меняет формат изображения телевизионного вещания с обычного 4:3 на широкоэкранный 16:9 стандартной четкости (SD). Изменение стандарта вещания состоится в 11:00 по киевскому времени, говорится в письме канала, направленном провайдерам программных услуг (копия имеется в распоряжении редакции Mediasat).

«Спутниковое вещание канала «УНИАН» будет распространяться в формате стандартной чёткости (SD) в виде анаморфного изображения (AR) с пропорциями 16:9. Рекомендуем осуществлять ретрансляцию телевизионного сигнала в кабельных сетях (аналоговых и цифровых) в виде AR—изображения, то есть в оригинальном формате 16:9 (без изменений, конвертации и интерполяции», – уточняется в сообщении.

Телеканал «УНИАН» входит в холдинг 1+1 media. Он предназначен преимущественно для мужской телевизионной аудитории. В его эфире – новости, аналитические и публицистические программы, документальные фильмы, спорт и кино.

Напомним, 1 июня вещание в широкоэкранном формате также начинает телеканал «2+2». Перевод каналов на стандарт 16:9 является общей стратегией холдинга 1+1 media по внедрению современных стандартов телевещания на рынке Украины.