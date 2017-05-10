Спутниковое вещание: новые возможности для региональных каналов

24 мая 2017 года во Львове состоится конференция «Новые горизонты спутникового телевидения. Возможности региональных вещателей». На мероприятии представят новые маркетинговые и технологические решения для региональных каналов.
Организаторами конференции выступают спутниковый оператор Spacecom, владелец нового спутника AMOS-7, украинское предприятие «Укркосмос», одно из направлений деятельности которого — услуги телепорта, и крупный поставщик телекоммуникационного оборудования компания DEPS.
Напомним, в марте компании «Укркосмос» и Spacecom объявили о совместном проекте «Країна ТБ», ориентированному на региональных вещателей. Благодаря сотрудничеству, операторы смогут предложить локальным телеканалам очень выгодные условия.
Программа мероприятия:
Начало в 11:30
— Приветственный кофе.
— Презентация новейшего спутника AMOS-7.
— Презентация «ГП «Укркосмос» — современная спутниковая компания».
— Презентация новейших технологий в современном вещании (DEPS).
-Презентация положительного опыта использования языковой сети (Bridge Technologies).
— Презентация универсального устройства мониторинга и анализа сервисов в реальном времени NOMAD (Bridge Technologies).
После официальной части мероприятия – дружеский фуршет, виски-party, живая музыка и развлечения.
Посещение конференции бесплатное.
Место проведения:
Конференц-зал загородного гостиничного комплекса «Бухта Викингов»,
который находится в 12 км. от Львова в направлении Бибрки, трасса Н09.
GPS 49.691648, 24.225147
24 мая с железнодорожного вокзала города Львов будет организован трансфер участников до места проведения конференции.
Время отправления автобуса: 9:30
По завершению фуршета предоставляется трансфер на железнодорожный вокзал Львова.
По желанию вы имеете возможность остановиться в гостиничном комплексе со скидкой -10% на проживание. Контакты отеля для бронирования по ссылке.
Просим вас зарегистрироваться до 17 мая!
Регистрация на конференцию
Оргкомитет мероприятия с нетерпением ждет участников и готов предоставить организационную и логистическую помощь. По всем вопросам обращаться:
+380 67 907 95 89, Людмила
+380 93 509 54 64 Юлия
l.litvinenko@ukrkosmos.kiev.ua