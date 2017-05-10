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SpaceX запустит в текущем году первый опытный спутник для создания орбитальной интернет-группировки

Борис Скуратовский
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SpaceX

В компании SpaceX планируют до конца года запуск на орбиту первого опытного спутника в рамках программы по созданию сети, состоящей из тысяч малых спутников для предоставления доступа к высокоскоростному широкополосному интернету. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

В начале 2018 года компания из Хоуторна, полное название которой звучит как Space Exploration Technologies Corp, запустит на орбиту второй опытный спутник. Если данные два спутника успешно пройдут все испытания, в SpaceX планируют уже через год вывести на орбиту первый действующий спутник.

Выступая перед членами Комитета Сената по вопросам развития торговли, науки и транспорта, вице-президент компании SpaceX по вопросам правительственных спутниковых программ Патриция Купер раскрыла некоторые подробности проекта.

Последующие спутники будут запускаться на орбиту поэтапно до 2024 года, при этом все они будут выводиться в космос на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Прошедшие слушания в Сенате были посвящены вопросам развития инфраструктуры широкополосного интернета. Среди прочих на слушаниях присутствовали представитель компании Nokia Corp., а также руководители страны и штатов.

Генеральный директор компании SpaceX, Илон Маск впервые озвучил планы компании относительно создания «спутниковой группировки» ещё в 2016 году, заявив тогда о том, что данный проект – примерная стоимость которого должна составить от 10 до 15 миллиардов долларов – равнозначен «построению интернета в космосе».

Компания открыла лабораторию в расположенном вблизи Сиэтла городке Редмонд, штат Вашингтон, чтобы вплотную заняться разработкой спутников, каждый из которых должен иметь длину примерно в 4 метра и ширину примерно в 2 метра. В целом группировка должна включать 4 425 спутников, заявляют в SpaceX.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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