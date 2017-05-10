SpaceX запустит в текущем году первый опытный спутник для создания орбитальной интернет-группировки

В компании SpaceX планируют до конца года запуск на орбиту первого опытного спутника в рамках программы по созданию сети, состоящей из тысяч малых спутников для предоставления доступа к высокоскоростному широкополосному интернету. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

В начале 2018 года компания из Хоуторна, полное название которой звучит как Space Exploration Technologies Corp, запустит на орбиту второй опытный спутник. Если данные два спутника успешно пройдут все испытания, в SpaceX планируют уже через год вывести на орбиту первый действующий спутник.

Выступая перед членами Комитета Сената по вопросам развития торговли, науки и транспорта, вице-президент компании SpaceX по вопросам правительственных спутниковых программ Патриция Купер раскрыла некоторые подробности проекта.

Последующие спутники будут запускаться на орбиту поэтапно до 2024 года, при этом все они будут выводиться в космос на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Прошедшие слушания в Сенате были посвящены вопросам развития инфраструктуры широкополосного интернета. Среди прочих на слушаниях присутствовали представитель компании Nokia Corp., а также руководители страны и штатов.

Генеральный директор компании SpaceX, Илон Маск впервые озвучил планы компании относительно создания «спутниковой группировки» ещё в 2016 году, заявив тогда о том, что данный проект – примерная стоимость которого должна составить от 10 до 15 миллиардов долларов – равнозначен «построению интернета в космосе».

Компания открыла лабораторию в расположенном вблизи Сиэтла городке Редмонд, штат Вашингтон, чтобы вплотную заняться разработкой спутников, каждый из которых должен иметь длину примерно в 4 метра и ширину примерно в 2 метра. В целом группировка должна включать 4 425 спутников, заявляют в SpaceX.