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Spacecom расширил сотрудничество с DTH-платформой из Непала

Борис Скуратовский
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Amos by Spacecom

Израильский спутниковый оператор Spacecom заключил новое соглашение со своим существующим клиентом – компанией Dish Media Network of Nepal из Непала. Соглашение предусматривает выделение единственному DTH-оператору из вышеупомянутой тибетской страны дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4.

Принадлежащая компании Dish Media Network служба Dishhome получит дополнительную ёмкость в орбитальной позиции 65 восточной долготы, что даст ей возможность расширить список предлагаемых каналов, вещающих в обычном и высоком разрешении.

Спутник Amos-4 имеет восемь транспондеров Ku-диапазона по 108 МГц и четыре сверхмощных транспондера Ka-диапазона по 216 МГц, каждый из которых имеет подвижный луч, позволяющий обслуживать рынки Азии, Африки и Ближнего Востока, предоставляя услуги DTH-платформам, службам передачи видео, VSAT и службам широкополосного Интернета.

Генеральный директор Dish Media Network Судееп Ачарйя комментирует: «Данное соглашение позволит нам сохранить траекторию роста, двигаться вперёд и ввысь. Наша крепкая привязка к спутнику AMOS-4 компании Spacecom даст нам возможность развивать и расширять наш бренд, развивать наши стратегические цели и укреплять позиции в Непале».

В свою очередь президент и генеральный директор компании Spacecom Дэвид Поллак комментирует: «Данное соглашение с Dish Media Network ещё боле укрепит наши позиции в Азии. Мощность спутника Amos-4 и его ориентация на рынок Азии делает данный спутник выбором No1 для всех желающих развивать различные спутниковые службы как в этом регионе, так и в Восточной Африке».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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