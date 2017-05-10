Spacecom расширил сотрудничество с DTH-платформой из Непала

Израильский спутниковый оператор Spacecom заключил новое соглашение со своим существующим клиентом – компанией Dish Media Network of Nepal из Непала. Соглашение предусматривает выделение единственному DTH-оператору из вышеупомянутой тибетской страны дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4.
Принадлежащая компании Dish Media Network служба Dishhome получит дополнительную ёмкость в орбитальной позиции 65 восточной долготы, что даст ей возможность расширить список предлагаемых каналов, вещающих в обычном и высоком разрешении.
Спутник Amos-4 имеет восемь транспондеров Ku-диапазона по 108 МГц и четыре сверхмощных транспондера Ka-диапазона по 216 МГц, каждый из которых имеет подвижный луч, позволяющий обслуживать рынки Азии, Африки и Ближнего Востока, предоставляя услуги DTH-платформам, службам передачи видео, VSAT и службам широкополосного Интернета.
Генеральный директор Dish Media Network Судееп Ачарйя комментирует: «Данное соглашение позволит нам сохранить траекторию роста, двигаться вперёд и ввысь. Наша крепкая привязка к спутнику AMOS-4 компании Spacecom даст нам возможность развивать и расширять наш бренд, развивать наши стратегические цели и укреплять позиции в Непале».
В свою очередь президент и генеральный директор компании Spacecom Дэвид Поллак комментирует: «Данное соглашение с Dish Media Network ещё боле укрепит наши позиции в Азии. Мощность спутника Amos-4 и его ориентация на рынок Азии делает данный спутник выбором No1 для всех желающих развивать различные спутниковые службы как в этом регионе, так и в Восточной Африке».