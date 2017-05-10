Социальные сети Twitter и Bloomberg запустят совместный новостной телеканал

Twitter совместно с Bloomberg Media планирует запустить новостной сервис с круглосуточной трансляцией.

Проект будет реализован по принципу онлайн-телеканала на платформе социальной сети, пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что он будет запущен этой осенью. Телеканал, который еще не имеет названия, будет транслировать свои новости из разных уголков мира в режиме реального времени, а также показывать проверенные видео пользователей Twitter.

Исполнительный директор Bloomberg Media Джастин Смит отметил, что многие смотрят новости в прямом эфире на ТВ и сразу же комментируют происходящее в социальной сети. Компании хотят совместить эти действия.

«Мы надеемся, что сможем охватить аудиторию, которая не платит за телевидение, и мы считаем, что Bloomberg это идеальный партнер для нас» — сказал финансовый директор Twitter Энтони Ното.

Представители Twitter и Bloomberg не раскрывают финансовую сторону соглашения журналистам. Тем не менее отмечается, что Bloomberg полностью контролирует контент телеканала. Кроме того, на канале планируют ввести рекламу.