Сингапур попал в Топ-10 пиратских стран мира. Украина на 4 месте

Стриминговые сервисы, обеспечивающие лёгкий доступ к пиратскому контенту, все чаще теряют своих пользователей.

Статистика музыкальной индустрии показывает, что за последний год количество пиратских сайтов сократилось на 6%. Исследователи компании Muso, разрабатывающее технологии борьбы с пиратством, показывает, что уровень пиратства соответствует уровню дохода жителей страны. Однако, серьезное исключение этому — Сингапур.

Украина занимает четвертое место в рейтинге, хотя имеет наименьший валовой национальный доход. Это неудивительно: наша страна в течение нескольких лет возглавляла рейтинг самых пиратских стран, по данным офиса Торгового представительства США (USTR) в отчете «Special 301 report».

Сингапур занимает девятое место в рейтинге Muso, хотя является четвертой по величине страной в мире по валовому национальному доходу.

Netflix доступен во всех уголках мира, за исключением Крыма, Сирии, Северной Кореи и Китая. Тем не менее компания не корректирует цены в зависимости от финансового положения страны. Таким образом, гражданин Киева должен заплатить 7,99 евро в месяц за подписку — столько же, сколько житель Франкфурта или Парижа. Spotify из 10 стран рейтинга Muso недоступна в Беларуси, Грузии и Украине. Почему Сингапур попал в список самых пиратских стран, исследователи не объяснили.

Согласно исследованиям Sycamore Research за 2014 год, 7 из 10 жителей Сингапура которым от 16 до 24 лет активно скачивают телевизионные программы, музыку и фильмы незаконно. Шесть из десяти человек, принимавших участие в опросе заявили, что они ранее качали пиратский контент. После данного опроса в стране были введены законы, позволяющие правообладателям блокировать пиратские сайты, согласовав это с провайдером. Но это не помогло.