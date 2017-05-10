Бытовая техника в Украине будет продаваться только через кассовые аппараты

Постановление Кабинета министров, вступившее в силу 7 мая, утвердило список из более чем 300 товаров, которые подлежащих новому требованию.

Бытовая техника, в гарантийном случае, впредь будет продаваться только через кассовые аппараты. Соответствующее постановление Кабинета министров от 16 марта 2017 года N231 вступило в силу в воскресенье 7 мая. Об этом пишет новостной портал ЛІГА.

Документ утвердил список из более чем 300 наименований товаров, на которые распространяются новые требования. В частности, речь идет о холодильниках, плитах, стиральных машинах, насосах, котлах, принтерах, кондиционерах, пылесосах, сканерах, бойлерах, ноутбуках, телевизорах, внешних жестких дисках, телефонах.

Упомянутый выше правительственный указ относится к закону, принятому Верховной Радой 21 декабря 2016 года. В соответствии с этим законодательным актом парламент распорядил торговцев, продающих «технически сложную бытовую технику по гарантии», осуществлять продажу через кассовые аппараты.

Участники рынка онлайн-торговли бытовой техники отметили, что данная мера может ударить по розничным продажам через интернет-магазины, так как многие товары из вышеуказанного списка, попадают под требования продавать через кассовые аппараты.