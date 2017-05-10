В прошлую пятницу в болгарской телекоммуникационной компании Bulsatcom заявили о том, что принадлежащий ей геостационарный спутник BulgariaSat-1 – первый подобный болгарский аппарат – отправится в космос в середине июня.

Спутник будет выведен на орбиту при помощи ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Данная ракета является частично многоразовой, что снижает себестоимость запуска и даёт малым странам возможность обзавестись собственными спутниками, заявил генеральный директор Bulsatcom Максим Заяков.

Перед отправкой на стартовую площадку американского Космического центра имени Кеннеди, откуда спутник должен отправиться в космос, аппарат прошёл целый ряд тестов, которые должны гарантировать его нормальную работу в течение всего проектного срока эксплуатации в суровых условиях космоса, – говорится в заявлении компании.

Подготовка стартовой площадки к запуску займёт примерно месяц, в течение которого пройдут, в частности, предварительные тесты и испытания спутника. В настоящее время над финальной стадией проекта работает команда из семи болгарских инженеров.

После запуска спутник BulgariaSat-1 будет размещён на орбите на высоте в 36 000 километров над Землёй. В течение последующего месяца наземный центр контроля проведёт все необходимые тесты и произведёт нужные настройки для того, чтобы сделать спутник полностью готовым к началу вещания.

Спутник расположится в орбитальной позиции 2 градуса восточной долготы и будет предоставлять услуги DTH-платформам и провайдерам служб передачи данных на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Америке и Европе.

Спутник принадлежит компании Bulsatcom, которая и будет его эксплуатировать. Примерно 46% всех ёмкостей спутника будет использоваться компанией и её дочерними структурами для предоставления услуг на болгарском и сербском рынках. Проект реализуется при поддержке Американского экспортно-импортного банка (EXIM), выделившего заём в размере 150 миллионов долларов.

Построенный компанией SSL на базе платформы LS1300 спутник BulgariaSat-1 имеет проектный срок эксплуатации 15 лет и сможет предоставлять свои услуги на протяжении 18 лет. Масса спутника при запуске составит 3 669 килограммов. Аппарат снабжён двумя солнечными батареями, которые дадут в космосе мощность в 10 кВт.

Спутник BulgariaSat-1 укомплектован двумя транспондерами услуг фиксированной связи (FSS) Ku-диапазона и 30 транспондерами вещательных услуг (BSS) в Ku-диапазоне.