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Arianespace возобновила запуски спутников после окончания протестов во Французской Гвиане

Борис Скуратовский
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Arianespace headquarters

Европейская компания Arianespace, производящая космические запуски, 4 мая произвела первый запуск после окончания проходивших во Французской Гвиане в течение пяти недель массовых акций протеста, участники которых пытались привлечь к себе внимание правительства Франции, перекрыв дорогу к космопорту компании. Об этом пишет издание SpaceNews.

В рамках миссии, получившей номер VA236, с космодрома в Космическом центре в Гвиане на борту ракеты Ariane 5 было запущено на орбиту два спутника связиодин для Бразилии, а второйдля Южной Кореи.

Первым от ракеты отделился бразильский Геостационарный спутник для нужд обороны и стратегической связи (SGDC) массой в 5 700 килограммов. Следом за ним в космос отправился 3 700килограммовый спутник Koreasat7, принадлежащий компании KTSat, спутниковому отделению корейской телекоммуникационной корпорации KT Corp. Оба спутника были построены французской компанией Thales Alenia Space.

Данный запуск ознаменовал собой возвращение компании Arianespace к привычной деятельностикомпания возобновила запуски через девять дней после подписания Гвианского соглашениядокумента, гарантирующего увеличение финансовой помощи, предоставляемой Францией своей колонии. Разница между стандартами жизни во Франции и во Французской Гвиане стало тем болезненным пунктом, который и послужил причиной акций протеста, в рамках которых демонстранты блокировали космопорт, что в итоге помогло привлечь внимание правительства Франции.

Желая осуществить все намеченные на текущий год 12 запусков, компания Arianespace сдвинула сроки проведения двух других миссийзапуска спутника SES15 при помощи ракеты Союз и двойного запуска спутников ViaSat2 и Eutelsat172b на борту ракеты Ariane 5 на 18 мая и 1 июня соответственно. Изначально на эти два месяца в Arianespace не планировали никаких запусков, и теперь решили воспользоваться этим «окном», чтобы провести миссии, ранее намеченные на апрель.

Запуск ракеты Ariane 5 поможет облегчить проблемы, возникшие перед Arianespace и её клиентами, ряд которых покинули Французскую Гвиану во время беспорядков.

Бразильский спутник SGDC снабжён рабочим модулем, включающим в себя 50 направленных лучей Kaдиапазона для предоставления услуг широкополосной связи с целью преодоления в стране «цифрового разрыва», а также семь транспондеров Xдиапазона для Министерства обороны. Озвученная в 2013 году Эдвардом Сноуденом информация о том, что американское правительство вмешивается в системы связи Бразилии и ряда других стран послужила толчком к принятию Бразилией решения о запуске собственного спутника для нужд надёжной внутренней связи. Проектный срок эксплуатации спутника SGDC составляет 18 летэто примерно на три года превышает средний срок эксплуатации спутников, хотя, пока не было слышно о том, чтобы какойлибо спутник эксплуатировался более 15 лет.

Компания Visiona Tecnologia Espacialсовместное предприятие, созданное в 2013 году авиастроительной компанией Embraer и телекоммуникационной компанией Telebras, разместила заказ на производство спутника, поставив дополнительное условие, которое заключалось в том, что компания Thales Alenia Space должна оказать помощь в обучении бразильских инженеров в рамках программы принятия технологий, организованной Бразильским космическим агентством. Во время постройки спутника SGDC компания Thales Alenia Space провела тренинги для 30 бразильских инженеров, работающих в сфере космических технологий.

Для компании KTSat спутник Koreasat7 является ключевым элементом программы расширения на новые региональные рынкитакие, как Южная и ЮгоВосточная Азия. Спутник, имеющий на борту 30 транспондеров Kaи Kuдиапазона, покрывает своим сигналом территорию Южной Кореи, Филиппин, Индонезии, Индии и стран Индокитая. Срок его проектной эксплуатации составляет более 15 лет. Ещё один спутник оператораKoreasat5A, также произведенный компанией Thales Alenia Space, в настоящее время готовится к запуску, который компания SpaceX произведёт до конца текущего года. Сегодня KTSat имеет в своём распоряжении три действующих спутника: Koreasat5, запущенный в 2006 году, Koreasat6, запущенный в 2010 году, и Koreasat8, запущенный в 2014.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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