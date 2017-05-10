Arianespace возобновила запуски спутников после окончания протестов во Французской Гвиане

Европейская компания Arianespace, производящая космические запуски, 4 мая произвела первый запуск после окончания проходивших во Французской Гвиане в течение пяти недель массовых акций протеста, участники которых пытались привлечь к себе внимание правительства Франции, перекрыв дорогу к космопорту компании. Об этом пишет издание SpaceNews.

В рамках миссии, получившей номер VA236, с космодрома в Космическом центре в Гвиане на борту ракеты Ariane 5 было запущено на орбиту два спутника связи – один для Бразилии, а второй – для Южной Кореи.

Первым от ракеты отделился бразильский Геостационарный спутник для нужд обороны и стратегической связи (SGDC) массой в 5 700 килограммов. Следом за ним в космос отправился 3 700—килограммовый спутник Koreasat—7, принадлежащий компании KTSat, спутниковому отделению корейской телекоммуникационной корпорации KT Corp. Оба спутника были построены французской компанией Thales Alenia Space.

Данный запуск ознаменовал собой возвращение компании Arianespace к привычной деятельности – компания возобновила запуски через девять дней после подписания Гвианского соглашения – документа, гарантирующего увеличение финансовой помощи, предоставляемой Францией своей колонии. Разница между стандартами жизни во Франции и во Французской Гвиане стало тем болезненным пунктом, который и послужил причиной акций протеста, в рамках которых демонстранты блокировали космопорт, что в итоге помогло привлечь внимание правительства Франции.

Желая осуществить все намеченные на текущий год 12 запусков, компания Arianespace сдвинула сроки проведения двух других миссий – запуска спутника SES—15 при помощи ракеты Союз и двойного запуска спутников ViaSat—2 и Eutelsat—172b на борту ракеты Ariane 5 на 18 мая и 1 июня соответственно. Изначально на эти два месяца в Arianespace не планировали никаких запусков, и теперь решили воспользоваться этим «окном», чтобы провести миссии, ранее намеченные на апрель.

Запуск ракеты Ariane 5 поможет облегчить проблемы, возникшие перед Arianespace и её клиентами, ряд которых покинули Французскую Гвиану во время беспорядков.

Бразильский спутник SGDC снабжён рабочим модулем, включающим в себя 50 направленных лучей Ka—диапазона для предоставления услуг широкополосной связи с целью преодоления в стране «цифрового разрыва», а также семь транспондеров X—диапазона для Министерства обороны. Озвученная в 2013 году Эдвардом Сноуденом информация о том, что американское правительство вмешивается в системы связи Бразилии и ряда других стран послужила толчком к принятию Бразилией решения о запуске собственного спутника для нужд надёжной внутренней связи. Проектный срок эксплуатации спутника SGDC составляет 18 лет – это примерно на три года превышает средний срок эксплуатации спутников, хотя, пока не было слышно о том, чтобы какой—либо спутник эксплуатировался более 15 лет.

Компания Visiona Tecnologia Espacial – совместное предприятие, созданное в 2013 году авиастроительной компанией Embraer и телекоммуникационной компанией Telebras, разместила заказ на производство спутника, поставив дополнительное условие, которое заключалось в том, что компания Thales Alenia Space должна оказать помощь в обучении бразильских инженеров в рамках программы принятия технологий, организованной Бразильским космическим агентством. Во время постройки спутника SGDC компания Thales Alenia Space провела тренинги для 30 бразильских инженеров, работающих в сфере космических технологий.

Для компании KTSat спутник Koreasat—7 является ключевым элементом программы расширения на новые региональные рынки – такие, как Южная и Юго—Восточная Азия. Спутник, имеющий на борту 30 транспондеров Ka— и Ku—диапазона, покрывает своим сигналом территорию Южной Кореи, Филиппин, Индонезии, Индии и стран Индокитая. Срок его проектной эксплуатации составляет более 15 лет. Ещё один спутник оператора — Koreasat—5A, также произведенный компанией Thales Alenia Space, в настоящее время готовится к запуску, который компания SpaceX произведёт до конца текущего года. Сегодня KTSat имеет в своём распоряжении три действующих спутника: Koreasat—5, запущенный в 2006 году, Koreasat—6, запущенный в 2010 году, и Koreasat—8, запущенный в 2014.