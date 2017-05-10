1 терабит на медный кабель: Технология TDSL будет первой

Новая технология TDSL должна обеспечивать значительно более высокую скорость передачи данных, чем технология векторизации.

Волоконно-оптические кабели обеспечивают значительно более высокую пропускную способность, чем медные, которые используют в DSL. Новатор Джон Сиоффи, уже участвовавший в разработке DSL в 1980-х годах, представил исследовательский проект на саммите G.fast Summit в Париже с целью достижения пропускной способности терабит в секунду, с помощью медных кабелей. Технология Terabit DSL (TDSL) передает данные на частотах от 50 до 600 гигагерц, сообщает Macwelt.

Однако, не только сам кабель служит средой передачи данных. Как и в случае технологии MIMO, маршрутизаторы передают несколько радиосоединений через соответствующую антенну, которые синхронизируются с технологией TDSL, используя медный кабель в качестве антенны. Таким образом, промежутки между отдельными витыми парами или кабелями, служат в качестве несущей среды. Данные передаются почти по поверхности волокон кабеля.

Для исследования новой технологии TDSL, Сиоффи поговорил с экспертами из Apple и Huawei. Дальнейшие эксперименты позволили впервые провести моделирование Terabit DSL. Тем не менее, у технологии всё ещё есть ограничения. Таким образом, обещанная пропускная способность – терабит в секунду может быть достигнута только в том случае, если расстояние между передатчиком и приёмником не превышает 100 метров. На больших расстояниях пропускная способность данных резко падает. Тем не менее, 100 гигабит в секунду, достигнутые на расстоянии 300 метров, по-прежнему будет хорошим показателем. Даже на расстоянии 500 метров может быть достигнуто 10 гигабит в секунду. Технология векторизации VDSL2, которая в настоящее время широко используется, способна передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду входящего потока и до 40 мегабит в секунду исходящего.

Terabit DSL – революционное открытие, но в данный момент неизвестно когда технология будет реализована в полной мере.