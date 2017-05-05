Украина в компании России, Китая и ещё 7 стран мира остаётся в Списке стран приоритетного наблюдения за соблюдением авторских прав IP Priority Watch List.

Ежегодно Офис торгового представителя США (USTR) публикует «Специальный отчёт 301» (Special 301 report), в котором указаны страны, не обеспечивающие «адекватную и эффективную» защиту прав интеллектуальной собственности, а также «справедливый и равноправный доступ к рынкам» американских представителей, имеющих отношение к сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Отчёт 2016 года содержал важную информацию по Транстихоокеанскому партнёрству (TPP) и обязательства «защищать авторское право и бороться с фактами контрафакта, пиратства и прочими нарушениями, включая кражу коммерческих секретов».

Недавно опубликованный отчёт 2017 года уже не содержит упоминаний о ушедшем в прошлое Транстихоокеанском партнёрстве – при том, что, впрочем, от президента Трампа ожидают проведения агрессивных двусторонних переговоров. Его кандидатура на должность главы USTR – Роберт Лайтихизер – проходит процедуру утверждения в Сенате и, скорее всего, будет утверждён в этой должности в ближайшие несколько недель.

Задержка с утверждением Лайтхизера вызвана тем, что в прошлом он лоббировал в американском правительстве интересы иностранных компаний и групп, занимая должность юриста в компании Skadden. Такая ситуация является обычной для практически любого участника переговоров на высшем уровне от США, работавшего в частном секторе экономики.

Ключевой новостью каждого ежегодного отчёта является так называемый «Список наблюдения» («Watch List»).

В Списке обычного наблюдения присутствуют такие страны: Барбадос, Болгария, Боливия, Вьетнам, Гватемала, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Мексика, Пакистан, Перу, Румыния, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Швейцария, Эквадор, Ямайка.

В Списке приоритетного наблюдения названы такие страны: Россия, Украина, Алжир, Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Кувейт, Чили.

Касательно Украины USTR пишет:

В 2017 году Украина остаётся в Списке приоритетного наблюдения.

Текущие задачи и проблемы.

Украина была названа Приоритетной зарубежной страной (PFC) в «Специальном отчёте 301» 2013 года. В этом отчёты были названы следующие причины для предоставления Украине такого статуса:



Несправедливая, непрозрачная система администрирования коллективных управляющих организаций, отвечающих за сбор и передачу роялти правообладателям в США и других странах;



Широкое (и явное) использование нелицензионного программного обеспечения украинскими правительственными органами;



Неспособность внедрения эффективных механизмов борьбы с нарушением авторского права в сети Интернет в Украине. Соединённые Штаты признают, что с того момента Украина сделала ряд позитивных шагов в правильном направлении, однако перечисленные проблемы остаются нерешёнными.

Действия, направленные на изменение ситуации, и предпринятые шаги.

В 2016 году Украина приняла Закон, предусматривающий создание к сентябрю 2017 года специального Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. В Соединённых Штатах надеются на то, что создание такого специализированного суда окажет положительное влияние на ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности. Национальная полиция Украины сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и ИНТЕРПОЛом в сфере борьбы с нарушителями авторского права. Кроме того, Украина упразднила Государственную службу интеллектуальной собственности (ГСИСУ), которая давно подвергалась критике из-за своих несправедливых и непрозрачных действий. Впрочем, правообладатели пока не уверены в том, насколько другие правительственные органы выполняют те функции, которые ранее возлагались на ГСИСУ.

Что же касается незарегистрированных организаций по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности, то в этой сфере мало что изменилось. Ряд непонятных организаций по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности продолжает свободно работать в Украине, собирая роялти и не передавая их законным правообладателям. Впрочем, Украина движется на пути к разработке законодательства по коллективному управлению. Важно, чтобы окончательный документ был эффективным с юридической и практической точек зрения. В Соединённых Штатах надеются на то, что поправки, вносимые в текст данного законопроекта, будут способствовать созданию прозрачной, честной, предсказуемой системы управления роялти, поскольку действующая система не совсем адекватна.

Украина предприняла ряд предварительных шагов, направленных на сокращение объёмов использования нелицензионного программного обеспечения отдельными правительственными организациями, однако, не сделала в этой сфере существенного прогресса. Отдельные пилотные проекты, судя по всему, имели определённый успех в сфере сокращения использования нелицензионного программного обеспечения рядом министерств, однако, пока нет единого подхода и отсутствуют средства, выделяемые на оказание помощи правительству в переходе к использованию лицензионного программного обеспечения.

Интернет-пиратство остаётся существенной проблемой для Украины и подпитывает пиратство на других рынках. Пиратские копии фильмов, нелегально снятые на камеру в зале кинотеатра и выкладываемые в Интернет, наносят существенный ущерб сфере проката новых фильмов. Впрочем, в этом году был закрыт сайт ex.ua, неоднократно упоминаемый в Списке печально известных рынков USTR. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов остановили работу сайта fs.to – одного из крупнейших пиратских ресурсов в Украине – примерное число его пользователей составляло более 20 миллионов в месяц. Несмотря на то, что прочие сомнительные ресурсы продолжают работать на территории Украины – в частности, речь идёт о таких ресурсах как extratorrent.cc и MP3VA.com, весьма обнадёживающим является тот факт, что работа нового Отдела полиции по борьбе с правонарушениями в кибер-пространстве уже видна. Впрочем, пока лишь немногие были привлечены к ответственности за эти серьёзные правонарушения.

Одни из шагов, отражающих новую политику в отношении решения проблем интернет-пиратства, стало принятие закона «О государственной поддержке кинематографии», который, среди прочего, устанавливает уголовную ответственность за незаконную видеосъёмку в залах кинотеатров и вводит специальные санкции за онлайн-пиратство (а не только за распространение пиратских копий на твёрдых носителях). В настоящее время многие владельцы украинских web-сайтов, размещающие на своих ресурсах пиратские копии, не отвечают на запросы и требования удалить контент. Создание системы защиты и безопасности авторского права, предусмотренное данным законом, является важным шагом вперёд. Впрочем, отдельные пункты нового закона вызывают обеспокоенность у целого ряда лиц, которые считают, что определённые обязательства и виды ответственности прописаны в законе слишком двусмысленно и потому не слишком подходят для эффективной и действенной борьбы с пиратством в Интернете. Озабоченность Соединённых Штатов по поводу интернет-пиратства в Украине, отмеченная в предыдущих отчётах, связана с отсутствием в Украине законодательной системы, аналогичной той, которая существует в Соединённых Штатах. США настойчиво призывают Украину активно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами с целью создания эффективной базовой системы, гарантирующей борьбу с интернет-пиратством. Соединённые Штаты продолжат активно влиять на правительство Украины с целью решения данных проблем. В том числе – через Американо-украинский совет по торговле и инвестициям.