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Kudelski Group приобрела компанию DVNor. Это расширит возможности Conax в сфере безопасности контента

Борис Скуратовский
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Kudelski Group
Компания Kudelski Group завершила сделку о покупке норвежской компании Digital Video Norge (DVNor).

Швейцарская компания Kudelski заявила о том, что она согласна приобрести компанию Digital Video Norge. Расположенная в Осло компания, предлагающая услуги для управления медиа-активами, будет тесно сотрудничать с компанией Conax.

DVNor предлагает технологии и наработки, которые дополнят портфель продуктов Conax для обеспечения безопасности контента.

Данная покупка расширит пакет услуг, предлагаемых Kudelski Group. Компания DVnor по-прежнему будет уделять максимальное внимание обслуживанию своей основной абонентской базы, то есть – вещателей, дистрибуторов телевизионного контента и фильмов получив возможность более широкого охвата рынка и значительного улучшения своих предложений.

Ключевым продуктом DVnor является DVnor Organizer – автоматизированная сквозная платформа полного цикла для управления метаданными и цифровыми файлами, транскодирования, хранения, дистрибуции и служб пост-продакшн.

Сочетание доказавшего свою эффективность рабочего пространства DVnor Organizer с всемирно признанной системой защиты контента от Conax Contego делает рыночные предложения Conax и DVnor привлекательными для широкого круга игроков, – заявляют в компании Kudelski.

«Благодаря наличию у группы Kudelski Group пакета технологий от Conax, DVnor и прочих компаний, входящих в группу, – в частности, технологии нанесения цифровых водяных знаков, аналитики и антипиратского обслуживания, группа сможет наилучшим образом обслуживать всю цепочку формирования стоимости», – заявил президент и генеральный директор Conax Мортен Солбаккен.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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