Kudelski Group приобрела компанию DVNor. Это расширит возможности Conax в сфере безопасности контента

Kudelski Group приобрела компанию DVNor. Это расширит возможности Conax в сфере безопасности...

Компания Kudelski Group завершила сделку о покупке норвежской компании Digital Video Norge (DVNor).

Швейцарская компания Kudelski заявила о том, что она согласна приобрести компанию Digital Video Norge. Расположенная в Осло компания, предлагающая услуги для управления медиа-активами, будет тесно сотрудничать с компанией Conax.

DVNor предлагает технологии и наработки, которые дополнят портфель продуктов Conax для обеспечения безопасности контента.

Данная покупка расширит пакет услуг, предлагаемых Kudelski Group. Компания DVnor по-прежнему будет уделять максимальное внимание обслуживанию своей основной абонентской базы, то есть – вещателей, дистрибуторов телевизионного контента и фильмов получив возможность более широкого охвата рынка и значительного улучшения своих предложений.

Ключевым продуктом DVnor является DVnor Organizer – автоматизированная сквозная платформа полного цикла для управления метаданными и цифровыми файлами, транскодирования, хранения, дистрибуции и служб пост-продакшн.

Сочетание доказавшего свою эффективность рабочего пространства DVnor Organizer с всемирно признанной системой защиты контента от Conax Contego делает рыночные предложения Conax и DVnor привлекательными для широкого круга игроков, – заявляют в компании Kudelski.

«Благодаря наличию у группы Kudelski Group пакета технологий от Conax, DVnor и прочих компаний, входящих в группу, – в частности, технологии нанесения цифровых водяных знаков, аналитики и антипиратского обслуживания, группа сможет наилучшим образом обслуживать всю цепочку формирования стоимости», – заявил президент и генеральный директор Conax Мортен Солбаккен.