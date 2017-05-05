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Hulu запустила сервис онлайн-телевидения

Борис Скуратовский
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Hulu

В компании Hulu заявили о запуске потоковой службы онлайн-телевидения. Таким образом, компания оказалась в центре растущего и высоко конкурентного рынка – ведь, как известно, зритель всё чаще выбирает именно интернет, а не спутник или кабель в качестве средства доступа к телевизионному контенту.

За 40 долларов в месяц Hulu предложит своим зрителям подборку из 50 спортивных, новостных, развлекательных и детских телеканалов, среди которых, в частности, такие каналы как ABC, CBS, FOX и NBC, CNN, CNBC, Fox News, MSNBC, A&E и Disney Channel. Новая платформа также предлагает пользователям различные опции потокового просмотра видеоконтента.

Служба предлагает возможность хранения до 50 часов видеозаписей, возможность регистрации до шести индивидуальных профилей и воспроизведения двух потоков одновременно в рамках одной учётной записи.

Компания Hulu принадлежит компаниям Walt Disney, Comcast, Twenty-First Century Fox и Time Warner.

В отдельном пресс-релизе компания Hulu, конкурирующая с принадлежащей AT&T платформой DirecTVNow и платформой Sling TV от Dish Network заявляет о том, что её аудитория выросла до отметки в 47 миллионов уникальных зрителей. В мае 2016 в Hulu заявляли об аудитории в 30 миллионов уникальных зрителей.

Напомним, впервые в Hulu заявили о планах транслировать линейные каналы в мае прошлого года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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