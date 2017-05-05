Hulu запустила сервис онлайн-телевидения

В компании Hulu заявили о запуске потоковой службы онлайн-телевидения. Таким образом, компания оказалась в центре растущего и высоко конкурентного рынка – ведь, как известно, зритель всё чаще выбирает именно интернет, а не спутник или кабель в качестве средства доступа к телевизионному контенту.

За 40 долларов в месяц Hulu предложит своим зрителям подборку из 50 спортивных, новостных, развлекательных и детских телеканалов, среди которых, в частности, такие каналы как ABC, CBS, FOX и NBC, CNN, CNBC, Fox News, MSNBC, A&E и Disney Channel. Новая платформа также предлагает пользователям различные опции потокового просмотра видеоконтента.

Служба предлагает возможность хранения до 50 часов видеозаписей, возможность регистрации до шести индивидуальных профилей и воспроизведения двух потоков одновременно в рамках одной учётной записи.

Компания Hulu принадлежит компаниям Walt Disney, Comcast, Twenty-First Century Fox и Time Warner.

В отдельном пресс-релизе компания Hulu, конкурирующая с принадлежащей AT&T платформой DirecTVNow и платформой Sling TV от Dish Network заявляет о том, что её аудитория выросла до отметки в 47 миллионов уникальных зрителей. В мае 2016 в Hulu заявляли об аудитории в 30 миллионов уникальных зрителей.

Напомним, впервые в Hulu заявили о планах транслировать линейные каналы в мае прошлого года.