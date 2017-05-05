Летом канал чрезвычайных новостей ЧП.INFO будет доступен для приёма со спутника по новым техническим параметрам.

15 июня этого года ЧП.INFO начнёт вещание со спутника Amos-7 (4 з.д.), изменив при этом частоту приёма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте телеканала.

В сообщении уточняется, что целью изменения параметров спутникового вещания является улучшение качества передачи и обеспечение более уверенного приёма спутникового сигнала.

Напомним, в эфире канала зрители могут увидеть оперативные сообщения с мест происшествий, горячие комментарии свидетелей и специалистов, беспристрастные суждения представителей правоохранительных органов. Программы ЧП.INFO направлены на освещение информации из мира криминала, объективные рассказы о последних ДТП, а также помощи в розыске пропавших людей.

На данный момент канал также осуществляет вещание со спутника Amos-7, но на частоте12315 МГц.

Новые параметры спутникового вещания: Спутник: Amos-7 (4 гр.з.д.)

Частота: 12410 МГц

Поляризация: H (горизонтальная)

Символьная скорость: 20,833 Мсимв/с

FEC-7/8