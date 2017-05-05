Летом канал чрезвычайных новостей ЧП.INFO будет доступен для приёма со спутника по новым техническим параметрам.
15 июня этого года ЧП.INFO начнёт вещание со спутника Amos-7 (4 з.д.), изменив при этом частоту приёма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте телеканала.
В сообщении уточняется, что целью изменения параметров спутникового вещания является улучшение качества передачи и обеспечение более уверенного приёма спутникового сигнала.
Напомним, в эфире канала зрители могут увидеть оперативные сообщения с мест происшествий, горячие комментарии свидетелей и специалистов, беспристрастные суждения представителей правоохранительных органов. Программы ЧП.INFO направлены на освещение информации из мира криминала, объективные рассказы о последних ДТП, а также помощи в розыске пропавших людей.
На данный момент канал также осуществляет вещание со спутника Amos-7, но на частоте12315 МГц.
Новые параметры спутникового вещания:
Спутник: Amos-7 (4 гр.з.д.)
Частота: 12410 МГц
Поляризация: H (горизонтальная)
Символьная скорость: 20,833 Мсимв/с
FEC-7/8