Пользователи могут перейти по ссылке youtube.com/new, дабы ознакомится с новым дизайном платформы в преддверии его официального запуска.

Пользователям YouTube предлагается возможность ознакомиться с новым дизайном принадлежащей компании Google видео-платформы в преддверии её официального обновления. Среди прочего, новый дизайн включает в себя тёмную основу, помогающую уменьшить блики при просмотре видео.

Пользователи могут ознакомиться с новым дизайном платформы, перейдя по ссылке youtube.com/new, при этом выбор опции «Restore Classic YouTube» («Восстановить классический вид YouTube») в меню учётной записи позволяет вернуть привычный дизайн платформы.

Продакт-менеджер Брайян Маркард в своём блоге сообщил некоторые подробности относительно нового дизайна, написав, в частности, что YouTube решила обратиться к Материальному Дизайну для того, чтобы предложить «красивый, привлекательный и интуитивный пользовательский интерфейс».

Он также добавил, что новый дизайн основан на трёх принципах:

Простота: Вашей единственной задачей должна быть задача смотреть свой любимый контент. Новый дизайн отличается чистотой и свежестью, из него удалены все визуальные эффекты, способные отвлечь пользователя от процесса просмотра или поиска контента. Наша цель – дать пользователю возможность наслаждаться просмотром контента.

Вашей единственной задачей должна быть задача смотреть свой любимый контент. Новый дизайн отличается чистотой и свежестью, из него удалены все визуальные эффекты, способные отвлечь пользователя от процесса просмотра или поиска контента. Наша цель – дать пользователю возможность наслаждаться просмотром контента. Постоянство: Новый дизайн прекрасно «заточен» под все платформы Google, включая мобильное приложение YouTube; он везде выглядит одинаково, сохраняя при этом знакомые и любимые функции.

Новый дизайн прекрасно «заточен» под все платформы Google, включая мобильное приложение YouTube; он везде выглядит одинаково, сохраняя при этом знакомые и любимые функции. Красота: Мы стараемся сочетать красоту и целеустремлённость, дающие лёгкость в использовании.

По словам Маркарда, новый сайт построен на новой, более быстрой базовой платформе – она носит название Polymer. Одной из первых функций платформы Polymer является тёмная основа.

Маркард добавил: «Созданная с целью уменьшения бликов и предоставления пользователям возможности наслаждаться истинными цветами во время просмотра видео, тёмная основа даёт тёмный фон во время работы с YouTube. И это только начало – в будущем вас ожидают новые, более продвинутые функции».