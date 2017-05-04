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YouTube
Пользователи могут перейти по ссылке youtube.com/new, дабы ознакомится с новым дизайном платформы в преддверии его официального запуска.

Пользователям YouTube предлагается возможность ознакомиться с новым дизайном принадлежащей компании Google видео-платформы в преддверии её официального обновления. Среди прочего, новый дизайн включает в себя тёмную основу, помогающую уменьшить блики при просмотре видео.

Пользователи могут ознакомиться с новым дизайном платформы, перейдя по ссылке youtube.com/new, при этом выбор опции «Restore Classic YouTube» («Восстановить классический вид YouTube») в меню учётной записи позволяет вернуть привычный дизайн платформы.

Продакт-менеджер Брайян Маркард в своём блоге сообщил некоторые подробности относительно нового дизайна, написав, в частности, что YouTube решила обратиться к Материальному Дизайну для того, чтобы предложить «красивый, привлекательный и интуитивный пользовательский интерфейс».

Он также добавил, что новый дизайн основан на трёх принципах:

  • Простота: Вашей единственной задачей должна быть задача смотреть свой любимый контент. Новый дизайн отличается чистотой и свежестью, из него удалены все визуальные эффекты, способные отвлечь пользователя от процесса просмотра или поиска контента. Наша цель – дать пользователю возможность наслаждаться просмотром контента.
  • Постоянство: Новый дизайн прекрасно «заточен» под все платформы Google, включая мобильное приложение YouTube; он везде выглядит одинаково, сохраняя при этом знакомые и любимые функции.
  • Красота: Мы стараемся сочетать красоту и целеустремлённость, дающие лёгкость в использовании.

По словам Маркарда, новый сайт построен на новой, более быстрой базовой платформе – она носит название Polymer. Одной из первых функций платформы Polymer является тёмная основа.

Маркард добавил: «Созданная с целью уменьшения бликов и предоставления пользователям возможности наслаждаться истинными цветами во время просмотра видео, тёмная основа даёт тёмный фон во время работы с YouTube. И это только начало – в будущем вас ожидают новые, более продвинутые функции».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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