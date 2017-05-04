Двойной успех SpaceX: компания успешно запустила спутник и вернула первую ступень ракеты на Землю

1 мая ракетная компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос спутник, а несколькими минутами позже особо ценная первая ступень ракеты-носителя Falcon-9 приземлилась в точно назначенную для этого точку – в центре специальной площадки Маска в Зоне 1 на космодроме на мысе Канаверал.

Сам по себе запуск – а это был запуск американского «спутника-шпиона» – прошёл, как говорится, без сучка и задоринки, хотя старт, прежде намеченный на воскресенье, был отложен из-за проблем с бортовым датчиком.

Это уже пятый успешный запуск, произведённый компанией SpaceX с начала года. Он состоялся в 7:15 по летнему времени восточного побережья США. В силу секретности данного спутника, компания SpaceX предоставила очень мало информации касательно движений спутника на орбите и траектории ракеты.

Впрочем, цензура не касается первой ступени ракеты Falcon 9, которая, выведя груз на нужную высоту, аккуратно развернулась, перезапустила три двигателя с целью торможения движения, а затем запустила один двигатель, который отправил её прямо на Землю.

Это уже 10-ый случай успешного приземления первой ступени ракеты компании SpaceX (всего было 15 попыток), и четвёртый случай приземления на твёрдую площадку на мысе Канаверал. Остальные успешные приземления первой ступени ракеты были произведены на плавучую платформу.

Следующим пунктом на повестке дня команды компании SpaceX является намеченный на 15 мая запуск спутника Inmarsat.