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Двойной успех SpaceX: компания успешно запустила спутник и вернула первую ступень ракеты на Землю

Борис Скуратовский
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SpaceX

1 мая ракетная компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос спутник, а несколькими минутами позже особо ценная первая ступень ракеты-носителя Falcon-9 приземлилась в точно назначенную для этого точку – в центре специальной площадки Маска в Зоне 1 на космодроме на мысе Канаверал.

Сам по себе запуск – а это был запуск американского «спутника-шпиона» – прошёл, как говорится, без сучка и задоринки, хотя старт, прежде намеченный на воскресенье, был отложен из-за проблем с бортовым датчиком.

Это уже пятый успешный запуск, произведённый компанией SpaceX с начала года. Он состоялся в 7:15 по летнему времени восточного побережья США. В силу секретности данного спутника, компания SpaceX предоставила очень мало информации касательно движений спутника на орбите и траектории ракеты.

Впрочем, цензура не касается первой ступени ракеты Falcon 9, которая, выведя груз на нужную высоту, аккуратно развернулась, перезапустила три двигателя с целью торможения движения, а затем запустила один двигатель, который отправил её прямо на Землю.

Это уже 10-ый случай успешного приземления первой ступени ракеты компании SpaceX (всего было 15 попыток), и четвёртый случай приземления на твёрдую площадку на мысе Канаверал. Остальные успешные приземления первой ступени ракеты были произведены на плавучую платформу.

Следующим пунктом на повестке дня команды компании SpaceX является намеченный на 15 мая запуск спутника Inmarsat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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