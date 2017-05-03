Пакет неэфирных каналов «Цифровое телевидение», собственниками которого являются ВГТРК и «Ростелеком», пополнится телеканалом о медицине. Его рабочее название – «Доктор», пишет издание RNS.

1 июля в России ожидается начало вещания нового тематического телеканала, посвящённого медицинской сфере. Известно, что главным редактором нового телеканала станет Эвелина Закамская, занимающая сегодня должность журналиста на «России 24».

Дмитрий Медников, заместитель гендиректора ВГТРК, подтвердил информацию о создании медицинского канала, уточнив, что рабочее название нового проекта – «Доктор». Он также добавил, что канал будет присутствовать в пакетах основных операторов платного телевидения. Для этого уже заключены контракты и подписаны договоры на трансляцию.

Производством контента для «Доктора» будет заниматься команда «Телеканала 360», который также входит в семейство «Цифрового телевидения».

Напомним, 1 февраля на российском рынке в результате перезапуска телеканале «Парк Развлечений» начал работу новый телеканал Cinéma, расширивший тематическое разнообразие киноканалов «Цифрового телевидения».

«Цифровое телевидение» объединяет под единым брендом 19 телеканалов разных жанров – познавательных, развлекательных, детских и кино-сериальных.