Телекоммуникационный оператор TENET вводит в действие беспроводную сеть доступа в интернет на территории одесского региона.

10 мая на улицах и в скверах Одессы, Южного, Черноморска и Белгород-Днестровского начнёт работу открытая публичная сеть беспроводного доступа в интернет – Free Wi-Fi. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании TENET, которая занимается реализацией данного проекта.

Free Wi-Fi дополнит работающую с 2012 года сеть City Public Internet Access.

В TENET уточнили, что благодаря технологии бесшовного хендшейка, пользователи будут оставаться подключенными к сети даже при условии передвижения в радиусе её покрытия. При этом скорость выхода в сеть ограничиваться не будет, и составит свыше 5 Мбит/с.

Впрочем, ограничение будет в виде 15 минутного доступа в интернет.

«Суть заключается в следующем – при подключении пользователь должен просмотреть рекламный ролик, затем у него будет 15 минут для бесплатного интернет-доступа. После этого доступ легко возобновить – для этого необходимо осуществить просмотр нового короткого рекламного ролика», – поясняют в пресс-службе TENET.