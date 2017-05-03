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Принадлежащая Илону Маску ракетная компания SpaceX, имеющая также планы, связанные с постройкой и запуском на орбиту собственной «супер-группировки» из более чем 4425 спутников V-диапазона, высказывает недовольство планами расположенной на Джерси компании OneWeb и её потенциальных финансовых партнёров из SoftBank of Japan на запуск собственной группировки из 648 спутников.

По информации издания Advanced Television, претензии SpaceX связаны с тем, что финансовая структура OneWeb/SoftBank далека от ясности. В SpaceX хотели бы получить большую ясность относительно того, кто является инвестором схемы OneWeb/SoftBank, утверждая, что в числе инвесторов могут присутствовать компании из Саудовской Аравии.

В SpaceX считают, что Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) должна «отложить рассмотрение» заявки OneWeb на получение частотного ресурса на орбите до того момента, когда финансовая структура компании станет публичной.

В свою очередь, в OneWeb указывают на то, что правила FCC требуют, чтобы любое изменение статуса собственности делалось после – а не до – момента завершения транзакции.

В настоящее время среди основных акционеров OneWeb называются телекоммуникационный гигант Qualcomm (через Qualcomm Global Trading of Singapore), владеющий 20,17% акций, медиа-конгломерат SoftBank Group of Japan (19,98%), Airbus Group (13,34%), 1110 Ventures LLC (расположенный в Неваде и Флориде), владеющий 11,84% акций, и расположенная на Британских Виргинский островах Vieco Nominees (11,61% акций).

Пара OneWeb/SoftBank также в настоящее время находится в процессе слияния с Intelsat, которое должно получить утверждение у держателей акций Intelsat, которые обязаны дать добро на рефинансирование долга Intelsat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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