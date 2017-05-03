Принадлежащая Илону Маску ракетная компания SpaceX, имеющая также планы, связанные с постройкой и запуском на орбиту собственной «супер-группировки» из более чем 4425 спутников V-диапазона, высказывает недовольство планами расположенной на Джерси компании OneWeb и её потенциальных финансовых партнёров из SoftBank of Japan на запуск собственной группировки из 648 спутников.

По информации издания Advanced Television, претензии SpaceX связаны с тем, что финансовая структура OneWeb/SoftBank далека от ясности. В SpaceX хотели бы получить большую ясность относительно того, кто является инвестором схемы OneWeb/SoftBank, утверждая, что в числе инвесторов могут присутствовать компании из Саудовской Аравии.

В SpaceX считают, что Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) должна «отложить рассмотрение» заявки OneWeb на получение частотного ресурса на орбите до того момента, когда финансовая структура компании станет публичной.

В свою очередь, в OneWeb указывают на то, что правила FCC требуют, чтобы любое изменение статуса собственности делалось после – а не до – момента завершения транзакции.

В настоящее время среди основных акционеров OneWeb называются телекоммуникационный гигант Qualcomm (через Qualcomm Global Trading of Singapore), владеющий 20,17% акций, медиа-конгломерат SoftBank Group of Japan (19,98%), Airbus Group (13,34%), 1110 Ventures LLC (расположенный в Неваде и Флориде), владеющий 11,84% акций, и расположенная на Британских Виргинский островах Vieco Nominees (11,61% акций).

Пара OneWeb/SoftBank также в настоящее время находится в процессе слияния с Intelsat, которое должно получить утверждение у держателей акций Intelsat, которые обязаны дать добро на рефинансирование долга Intelsat.