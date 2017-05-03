В ЕС приняли решение о расширении возможностей широкополосных беспроводных сетей с целью улучшить ситуацию с подключением к сетям и переход к 5G.

Недавно в ЕС было объявлено о намерении гарантировать выделение качественного частотного ресурса для нужд беспроводной широкополосной связи во всех государствах-членах ЕС, что, в итоге, должно улучшить качество мобильной связи и процесс внедрения технологий 5G.

В результате мобильные операторы получат к 2020 году эксклюзивный доступ к диапазону частот 700 МГц, пишет Information Age. Принятое на прошлой неделе решение Совета Европы о гарантированном выделении качественного частотного ресурса для нужд беспроводной широкополосной связи во всех странах ЕС поможет расширить возможности мобильной связи и ускорит запуск технологий 5G.

Скоординированное использование диапазона 700 МГц, который обеспечивает высокие скорости и прекрасное покрытие, позволит обеспечить доступ к скоростному и более качественному интернету по всей Европе. Это сократит цифровой разрыв и сделает возможным развитие и предложение новых инновационных цифровых служб – таких, как подключённые автомобили или eHealth, причём не только в условиях городов, но и в сельских и отдалённых районах.

Результатом данного решения станет получение мобильными операторами эксклюзивного доступа к диапазону 700 МГц (694-790 МГц) к 30 июню 2020 года. Это совпадает по срокам со временем запуска в Европе 5G сетей. Впрочем, конкретные страны-члены ЕС могут отложить это перераспределение на срок до двух лет, однако только при наличии чётко обоснованных причин, предусмотренных решением.

Диапазон 700 МГц является частью более широкой полосы 470–790 МГц, которая в настоящее время широко используется для нужд цифрового телевизионного вещания и работы беспроводных микрофонов на различных мероприятиях. Для гарантирования наличия адекватного частотного спектра, необходимого для нужд аудиовизуального сектора даже после перераспределения его верхней части, предполагается сохранить приоритетное право вещателей на использование частот, лежащих ниже отметки 700 МГц (470-694 МГц), по меньшей мере, до 2030 года, исходя из национальных нужд.

Государства-члены ЕС смогут использовать данный диапазон для других нужд, включая службы мобильного интернета, в случае их совместимости с потребностями вещателей.

Все страны ЕС должны представить план реализации данных изменений до конца июня 2018 года.

«Открытие диапазона 700 МГц для нужд мобильного Интернета поможет гарантировать высококачественную связь по всей Европе и сможет по-настоящему изменить жизни многих людей – здесь, к примеру, нельзя не вспомнить примеры телемедицины для отдалённых районов, – говорит доктор Эммануэль Маллия, мальтийский министр конкуренции и экономики цифровых технологий, морской связи и услуг. – Это также важный шаг в индустриальном движении к 5G, что является крайне важным условием будущего развития конкуренции в ЕС».

В свете этих амбициозных планов, исходящих от ЕС, компания Fon – один из ведущих в мире провайдеров услуг Wi-Fi доступа – подчёркивает важность для операторов телекоммуникаций вопросов, связанных с рассматриванием Wi-Fi в качестве интегрированной технологии, которая может принести им существенную экономию средств, а также новые источники монетизации.

Алекс Пьюргер, занимающий должность генерального директора Fon, утверждает, что операторам следует мыслить более стратегически, когда речь заходит о включении технологии Wi-Fi в их предложения, поскольку она играет ключевую роль для грядущего взрыва использования данных. Согласно отчёту «Мобильные данные: загрузка и разгрузка», подготовленному агентством Juniper Research, при помощи Wi-Fi будет передаваться большая часть этих данных, поскольку более 60% мобильных данных в этом году будет передаваться через Wi-Fi сети.

Исходя из этого контекста, дабы дать провайдерам услуг возможность лучшего управления Wi-Fi, компания Fon оптимизировала решения по управлению Wi-Fi услугами, которые охватывают все аспекты, связанные с доставкой беспроводного сигнала.

Комплексное решение даёт операторам возможность использовать Wi-Fi в качестве интегрированной технологии с сотовым ядром. В результате они смогут предоставлять подписчикам услуги Wi-Fi и управлять ими подобно тому, как они управляют услугами сотовой и фиксированной связи, дополняя существующие сети доступа и обеспечивая целостный подход. Данное решение помогает провайдерам услуг снизить операционные расходы и расходы на управление, улучшив одновременно качество обслуживания клиентов и предоставляемых услуг.