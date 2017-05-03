Расположенная в Сан-Франциско компания BitTorrent Inc. планирует в ближайшие недели закрыть свою службу потоковых трансляций живого ТВ на основе P2P-протокола «BitTorrent Live». Об этом сообщает Variety.

Большая часть состоящей из 10 человек команды, обслуживающей платформу, планирует покинуть компанию в ближайшее время.

Решение о закрытии проекта Live после безуспешных попыток BitTorrent найти финансовые возможности для преобразования службы в отдельную компанию.

Это событие станет лишь очередным поворотом в развитии запутанного и долгого сюжета корпоративной драмы. В прошлом году два внешних инвестора, получив контроль над BitTorrent, вложили миллионы долларов в дорогостоящий проект вхождения в медиа-пространство и сразу же отстранились от участия в нём.

После этого компания BitTorrent вновь приняла на работу своего бывшего директора по персоналу Рохелио Чоя – на сей раз уже на должность генерального директора, и в настоящее время решила сосредоточиться на развитии базовых продуктов. Именно в рамках данной реорганизации компания и планировала выделить проект Live в отдельное предприятие с венчурным финансированием, однако поиск необходимых для этого средств оказался проблематичным.

Закрытие платформы Live также положит конец наиболее амбициозному проекту создателя BitTorrent Брэма Коэна, имевших место с момента выхода оригинального файлообменного клиента компании. Коэн начал работать над созданием платформы BitTorrent Live примерно девять лет тому, потратив все эти годы на совершенствование лежащей в её основе архитектуры BitTorrent Live, которая позволяет вести потоковую трансляцию живого видео без необходимости создания дорогой инфраструктуры доставки, а также с минимальным временем задержки.

В течение этих лет платформа BitTorrent Live прошла через несколько перевоплощений, чтобы в конечном итоге прийти к нынешней, Sling TV-подобной, модели, цель которой состоит в том, чтобы продавать пользователям доступ к живым потокам новостных и спортивных телеканалов, собранным в небольшие пакеты. При этом доступ к отдельным ключевым каналам предоставляется бесплатно.

Конечная цель компании состояла в создании виртуального оператора платного телевидения, и в BitTorrent разработали множество собственных технологий, связанных с использованием данной службы. В настоящее время нет никакой информации о том, что же случится со всеми этими техническими активами, а также о том, что компания планирует делать с лежащим в основе платформы P2P-протоколом для передачи живого потокового видео.